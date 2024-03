Maroc-États-Unis | Un partenariat séculaire et multiforme, “State Magazine”

Le magazine en ligne du département d’Etat américain “State Magazine” a mis en avant, dans son numéro du mois de mars, le partenariat “durable, multiforme et de longue date” unissant les Etats-Unis et le Maroc.

Le Maroc “est un pays avec lequel nous entretenons un partenariat profond, riche et multiforme”, a affirmé l’ambassadeur des Etats-Unis à Rabat, Puneet Talwar, cité par la publication, soulignant que le Royaume s’impose comme un partenaire “solide et très fiable”.

Le diplomate a, dans ce cadre, jugé essentiel de maintenir la cadence pour avancer dans les domaines d’intérêt commun et relever les défis auxquels les deux pays sont confrontés.

Dans ce nouveau numéro, le magazine de la diplomatie américaine rappelle, en substance, la reconnaissance en 2020 par les Etats-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces du Sud à travers une proclamation présidentielle.

La publication, qui a consacré sa rubrique “Post of the Month” au Maroc et à son partenariat stratégique avec les Etats-Unis, accompagne l’article d’une photo de la carte intégrale du Maroc avec son Sahara.

Au plan économique, le magazine relève que le Maroc modernise rapidement ses infrastructures pour capitaliser sur son rôle de plaque tournante stratégique dans la région et de destination touristique de classe mondiale, ajoutant que les États-Unis continueront de se tenir aux côtés du Royaume, pays “voisin, allié et ami atlantique de l’Amérique”.

Soulignant l’engagement de Rabat en faveur du développement de l’Afrique, State Magazine rappelle que le Maroc n’a pas manqué, lors des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international organisées en 2023 à Marrakech, de plaider pour davantage d’investissements dans le continent.

LR/MAP