Marrakech | Organisation d’une campagne de don de sang

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une campagne de don de sang a été organisée, dimanche, au centre régional de transfusion sanguine à Marrakech, avec la participation d’acteurs civils et associatifs pour pallier le déficit enregistré en cette matière vitale suite aux mesures de confinement sanitaire adoptées pour la lutte contre la pandémie du Covid-19.

Initiée par l’association “Annnakhil pour les donneurs de sang” et l’association “Initiative des jeunes du Maroc” en partenariat avec le centre régional de transfusion sanguine dans la cité ocre, cette action humanitaire a connu une forte mobilisation de la part des donneurs et des acteurs associatifs ayant encadré cette opération, en se conformant aux mesures préconisées sur les plans sanitaire (stérilisation et port des masques de protection) et organisationnel (respect de la distance de sécurité) pour éviter la propagation de la pandémie.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable des caravanes de sensibilisation au don de sang au sein du centre régional de transfusion sanguine, Mahmoud Abrache, a indiqué que cette action, qui a permis la collecte de 88 sachets de sang, s’inscrit dans le cadre des campagnes ordinaires que ledit centre organise en vue de sensibiliser au don de cette matière vitale.

Cette initiative, a-t-il précisé, a été précédée d’une large campagne médiatique sur les réseaux sociaux et de la production de spots de sensibilisation, tout en annonçant l’organisation prochaine d’opérations similaires.

Après avoir rappelé que les portes du centre sont ouvertes tout au long de la semaine (de 09H00 à 17H00) devant les personnes désirant faire don de leur sang, le responsable a appelé les citoyens, les associations et les établissements publics et privés, à adhérer à ces campagnes qui contribuent à sauver des vies humaines.

L’organisation de cette campagne a coïncidé avec la célébration, le 14 juin, de la Journée mondiale du donneur de sang.

Cette année, la campagne de la Journée mondiale du donneur de sang avait pour thème “Du sang sécurisé pour sauver des vies”, avec le slogan “Donner son sang pour améliorer la santé dans le monde”.

L’idée est de mettre l’accent sur la contribution qu’un donneur individuel peut apporter pour améliorer la santé des autres membres de la communauté, sachant que les dons de sang sont nécessaires partout dans le monde pour que les individus et les communautés aient accès à cette matière vitale et à des produits sanguins sécurisés et de qualité tant dans des situations normales que dans des situations d’urgence.

LR/MAP