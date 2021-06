L’Australie aspire à entamer une nouvelle ère de coopération fructueuse avec le Maroc

Partager Facebook

L’Australie aspire à entamer une nouvelle ère de coopération fructueuse avec le Royaume, a souligné, jeudi à Rabat, l’ambassadeur australien au Maroc, Michael Cutts.

Avec la construction du nouveau siège de l’ambassade, “nous allons entrer dans une nouvelle ère de coopération entre le Maroc et l’Australie, pleine du dynamisme et d’optimisme”, a dit M. Cutts, qui s’exprimait à l’occasion de l’installation de la mission diplomatique australienne dans ses nouveaux locaux et le début immédiat de ses activités.

“La conception de cet édifice reflète la création architecturale contemporaine, tant australienne que marocaine”, a précisé le diplomate lors d’une cérémonie organisée à cette occasion en présence d’ambassadeurs de plusieurs pays accrédités au Maroc ainsi que d’éminentes personnalités issues de divers horizons. M. Cutts a par ailleurs indiqué que son pays apprécie la contribution du Maroc aux efforts de la communauté internationale pour la lutte contre les effets du changement climatique, le terrorisme et l’extrémisme. Évoquant les relations économiques et commerciales, l’ambassadeur australien a réaffirmé la détermination de son pays à œuvrer de concert avec le Maroc au sein de l’Organisation mondiale du commerce pour favoriser un meilleur accès des produits aux différents marchés internationaux, et pour assurer le succès de la douzième réunion ministérielle de l’Organisation prévue à la fin de l’année.

Pour sa part, le président du conseil communal de Rabat, Mohamed Sadiki s’est félicité de l’excellence des relations unissant le Maroc et l’Australie, rappelant que les deux pays célèbrent cette année le 45ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. De son côté, l’ambassadrice du Canada à Rabat, Nell Stewart a salué la qualité de la coopération entre les représentations diplomatiques canadienne et australienne qui couvrent des domaines très variés, faisant observer que la présence sur les mêmes lieux des ambassades des deux pays au Maroc illustre parfaitement le niveau de cette coopération.

LR/MAP