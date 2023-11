Dakhla | Interpellation d’un extrémiste affilié à “Daech” (DGST)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les services de sécurité de Dakhla ont procédé jeudi dernier, en étroite coordination avec la Direction Générale de la Surveillance du Territoire national (DGST), à l’interpellation d’un extrémiste affilié à “Daech”, dans le cadre des opérations sécuritaires continues visant à faire face aux menaces des organisations terroristes guettant la sécurité du Royaume et celle des citoyens.

Selon l’enquête en cours, l’individu arrêté, âgé de 23 ans et natif de la ville d’El Hajeb, a prêté allégeance au prétendu émir de l’organisation terroriste “Daech” et s’est engagé de manière active dans la préparation de plans terroristes ayant pour objet de porter gravement atteinte à la sécurité des personnes et à l’ordre public, indique, samedi, un communiqué de la DGST.

Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée par le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), sous la supervision du parquet compétent chargé des affaires de terrorisme, en vue de révéler la nature de ses projets terroristes et d’identifier ses liens éventuels au Maroc et à l’étranger.

Cette opération sécuritaire illustre, encore une fois, la recrudescence des menaces terroristes qui guettent le Royaume, à la lumière de la persistance des individus imprégnés de l’idéologie extrémiste à répondre aux appels d’incitation lancés par les organisations terroristes.

LR/MAP