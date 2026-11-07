Laâyoune | La Marche Verte, une épopée historique consacrant l’attachement des Marocains à leur intégrité territoriale

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La Marche Verte constitue une épopée historique majeure ayant consacré l’attachement profond des Marocains à leur intégrité territoriale et leur mobilisation pour le parachèvement de l’unité nationale, a affirmé, samedi à Laâyoune, le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, Mustapha El Ktiri.

S’exprimant lors d’une rencontre organisée par le Haut-Commissariat à l’occasion de la célébration du 51e anniversaire de la Marche Verte, M. El Ktiri a rappelé que l’annonce de cette marche populaire avait suscité un engouement sans précédent auprès des citoyens, qui s’étaient massivement inscrits pour participer à cet événement historique, le nombre de volontaires ayant dépassé toutes les prévisions.

Il a souligné que, le 6 novembre 1975, les volontaires de la Marche Verte avaient pris le départ dans un climat marqué par l’ordre et la discipline, dans une mobilisation populaire exceptionnelle, avant de franchir les frontières qui avaient séparé pendant des décennies les provinces du Sud du reste du Royaume.

Cette épopée, largement suivie par les médias nationaux et internationaux, a été couronnée par le départ du dernier soldat étranger du Sahara marocain le 28 février 1976 et le déploiement du drapeau national dans le ciel de Laâyoune, avant la récupération de la province d’Oued Eddahab, a-t-il rappelé.

Depuis, les provinces du Sud connaissent une dynamique de développement dans les domaines des infrastructures, de l’économie, du social, de la culture, du tourisme, de l’environnement, de l’urbanisme et du développement humain, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, M. El Ktiri a mis en avant l’approche de proximité adoptée par le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération sur le plan social, à travers l’organisation de rencontres avec les membres de cette famille afin de répondre à leurs préoccupations et d’améliorer la qualité des prestations sociales, sanitaires et humaines qui leur sont destinées.

Il a, dans ce cadre, relevé les efforts déployés pour assurer une couverture globale des prestations de santé et de services sociaux, ainsi que pour assurer un suivi rigoureux des données relatives aux bénéficiaires, notamment en ce qui concerne les décès et le transfert des prestations au profit des veuves.

De plus, il a passé en revue les actions menées en faveur de l’intégration économique et sociale des descendants d’anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, à travers l’organisation, en 2026, de trois rencontres de sensibilisation ayant bénéficié à 88 porteurs de projets, ainsi que de deux sessions de formation au profit de 72 bénéficiaires.

Depuis 2001, les actions d’encadrement et d’accompagnement ont permis la création de 11 coopératives, 5 associations et 527 projets économiques, générant plus de 820 emplois.

Dans ce même esprit, cet événement, qui a connu la présence de membres de la famille de la résistance et de l’Armée de libération ainsi que des élus et des personnalités de la société civile, 77 aides financières, d’un montant global de plus de 2,16 millions de dirhams, ont été distribuées, dont 74 aides destinées à la création de projets économiques.

La rencontre a également été marquée par un hommage rendu à 13 anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, en reconnaissance de leur patriotisme, de leur sens des responsabilités et de leur esprit de sacrifice et d’abnégation au service de la liberté, de l’indépendance et de l’unité du Royaume.

Ce geste de reconnaissance s’inscrit dans une tradition de fidélité et de gratitude envers les hommes ayant contribué au combat national, parallèlement aux aides matérielles accordées aux anciens résistants, aux anciens membres de l’Armée de libération, ainsi qu’aux veuves et ayants droit des défunts.

LR/MAP