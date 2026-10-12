Formation d’une majorité gouvernementale composée du PAM, du PI, de l’USFP et du PPS (Communiqué)

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La majorité gouvernementale est composée des partis de l’Authenticité et Modernité (PAM), de l’Istiqlal (PI), de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et du Progrès et du Socialisme (PPS).

Les quatre partis politiques composant la nouvelle majorité gouvernementale oeuvreront à proposer des ministres, femmes et hommes, répondant aux critères de compétence, de sens politique, d’intégrité et de probité, au sein d’un gouvernement cohérent et fort, en mesure de mettre en œuvre les dispositions du programme gouvernemental, qui sera élaboré dans les meilleurs délais, souligne-t-on dans un communiqué rendu public lundi annonçant la formation de cette majorité.

Et de préciser que dès sa nomination par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste et Le glorifie, à la tête du nouveau gouvernement et chargée de sa formation, conformément aux dispositions de l’article 47 de la Constitution, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice nationale de la direction collégiale du secrétariat général du PAM, arrivé en tête des élections, a entamé de larges consultations politiques avec plusieurs partis représentés au Parlement.

Ces consultations ont porté sur les différents défis et contraintes auxquels fait face le Royaume, en vue de former une majorité politique forte et cohérente, consciente de l’ampleur des défis internes et des multiples contraintes extérieures, et capable de répondre efficacement aux attentes des citoyennes et des citoyens en termes de conditions de vie dignes, de renforcement des libertés et des droits, de justice sociale, d’équité territoriale et de promotion de la prospérité économique.

Cet accord intervient à l’issue de deux cycles de « consultations politiques responsables menées par la Cheffe du gouvernement nommée, au cours desquels ont été pris en compte l’intérêt supérieur du pays, le contexte national et international, ainsi que la volonté populaire exprimée lors des élections législatives du 23 septembre dernier, lesquelles ont débouché, pour la première fois, sur la nomination d’une Cheffe du gouvernement, constituant ainsi un événement historique inédit dans notre prcessus démocratique, porteur d’une forte charge symbolique », ajoute le communiqué.

Après avoir relevé le « grand sens de la responsabilité nationale et la profonde conscience politique » dont ont fait preuve les différents partis participant à ces consultations face aux défis et enjeux de ce moment charnière, pris en considération la délicatesse et les exigences de la phase politique et démocratique que traverse le pays, et suite à une analyse approfondie des expériences gouvernementales antérieures, il a été décidé de former une majorité politique cohérente qui donnera naissance à un gouvernement politique fort.

Cet Exécutif sera composé de formations partageant une proximité intellectuelle et politique, unies autour d’une vision commune de réformes à laquelle elles adhèrent, a-t-on poursuivi, notant qu’il s’agit d’une majorité gouvernementale à même d’accompagner l’ambition de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, de bâtir un Maroc émergent qui avance avec une seule vitesse, en consolidant les fondements de l’édifice démocratique, de la bonne gouvernance, de la justice sociale et de l’équité territoriale, tout en renforçant les capacités productives de l’économie nationale.

LR/MAP