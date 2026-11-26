Les concertations avec les centrales syndicales et les organisations professionnelles témoignent de l’ouverture du gouvernement sur les partenaires sociaux et professionnels (El Mansouri)

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La Cheffe du gouvernement, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, a affirmé, jeudi à Rabat, que les premières rencontres de concertation tenues par le gouvernement avec les centrales syndicales les plus représentatives et les organisations professionnelles témoignent de l’ouverture de l’Exécutif et de son souci d’être à l’écoute des différents partenaires sociaux et professionnels.

Au début des travaux de la réunion du Conseil de gouvernement, Mme El Mansouri, a affirmé que les rencontres tenues avec les centrales syndicales les plus représentatives, la Confédération générale des entreprises du Maroc et la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural, se sont déroulées dans un climat positif, a indiqué le ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Porte-Parole du gouvernement, Samir Belfkih, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ces réunions s’inscrivent dans le cadre des concertations qui se poursuivront dans les prochains jours en perspective de la tenue de cycles de dialogue social, a-t-elle souligné.

L’Exécutif, en tant que gouvernement à caractère politique, s’est employé à présenter et à clarifier sa vision sur ce sujet auprès des représentants des centrales syndicales et des organisations professionnelles, a-t-elle fait remarquer.

Mme El Mansouri a également réaffirmé l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre les précédents accords sociaux, notamment ceux de 2022 et 2024, précisant que le projet de loi de finances comprend plusieurs mesures visant à honorer ces engagements, pour un budget total d’environ 50 milliards de dirhams.

Dans le même contexte, elle a indiqué que le programme gouvernemental comprend une série de mesures à caractère social, soulignant la nécessité pour les membres du gouvernement de s’acquitter de leurs missions en matière de mise œuvre des dialogues sectoriels.

S’agissant des rencontres tenues avec les organisations professionnelles, la Cheffe du gouvernement a fait savoir que les discussions ont porté notamment sur les moyens de promouvoir l’investissement, de garantir la simplification des procédures administratives et d’assurer la transition d’un système d’agréments à un système de cahiers des charges, évoquant la problématique des ressources humaines et les exigences de formation, eu égard aux manques dont pâtissent les différents secteurs en la matière, et ce qui en découle en termes d’impacts négatifs au niveau de la rentabilité.

Dans ce cadre, elle a relevé que le chômage demeure parmi les défis majeurs qui requièrent la fédération des efforts de l’ensemble des intervenants pour y faire face.

Mme El Mansouri a ainsi mis l’accent sur la nécessité de poursuivre les dialogues sectoriels et de renforcer la communication avec les centrales syndicales et les organisations professionnelles, l’objectif étant de répondre aux attentes des employés et de servir leurs intérêts.

LR/MAP