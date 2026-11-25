Maroc-Salvador | SAR la Princesse Lalla Asmaa accueillie à San Salvador par la Première Dame

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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, est arrivée mercredi à San Salvador pour une visite de travail en République d’El Salvador, à l’invitation de Son Excellence Madame Gabriela Rodríguez de Bukele, Première Dame de la République.

À sa descente d’avion à l’aéroport international « Saint Óscar Arnulfo Romero y Galdámez », Son Altesse Royale a été accueillie par la Première Dame, indique un communiqué de la Fondation Lalla Asmaa.

Les cadets de l’École militaire « Capitán General Gerardo Barrios » ont rendu les honneurs militaires à Son Altesse Royale, qui a été ensuite saluée par la délégation salvadorienne composée de M. Francisco Alabí, ministre de la Santé, de Mme Ale Samour, chargée d’affaires de la République d’El Salvador au Maroc, et de Mme Marianna Montes, directrice des affaires internationales et de la coopération, précise la même source.

Étaient également présents à l’accueil, MM. Brahim Badi, chargé d’affaires du Royaume du Maroc au Salvador, Mohamed Methqal, Ambassadeur, Directeur général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), et Karim Essakali, Président délégué de la Fondation Lalla Asmaa.

Selon le communiqué, cette visite s’inscrit dans le cadre de l’action conduite par la Fondation Lalla Asmaa, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et avec la mobilisation de chaque instant de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa.

Elle intervient seize mois après la visite de travail de la Première Dame au Maroc, en juillet 2025. Mme Gabriela Rodríguez de Bukele était venue découvrir l’action de la Fondation, dont elle avait visité les sites de Rabat et de Tanger.

Convaincue par le modèle marocain, elle a fait du Salvador le premier pays d’Amérique latine à le rejoindre. Depuis, les deux pays amis bâtissent ensemble des ponts autour de l’enfance, conclut le communiqué.

LR/MAP