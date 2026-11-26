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La Cheffe du gouvernement, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, a tenu, jeudi à Rabat, une réunion consacrée au suivi de l’état d’avancement des concertations en cours pour l’élaboration de la Stratégie nationale intégrée de la jeunesse.

Lors de cette réunion, qui s’est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports et du ministre délégué chargé de la Jeunesse, l’accent a été mis sur l’importance accordée à la jeunesse à la faveur de la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, ne cesse d’entourer cette frange de la société, indique un communiqué du département de la Cheffe du gouvernement.

Cette réunion a offert l’opportunité de mettre en avant la place de choix réservée dans le programme gouvernemental à l’intégration économique des jeunes, ajoute la même source, notant que les discussions ont porté aussi sur le dispositif de gouvernance de cette stratégie, les prochaines étapes de sa mise en œuvre, outre les mécanismes de coordination entre les différents intervenants concernés.

À cette occasion, la Cheffe du gouvernement a tenu à souligner l’intérêt porté aux questions des jeunes dans le cadre de l’action gouvernementale, insistant sur l’importance d’une approche participative et intégrée, à même de répondre aux aspirations et aux attentes de cette catégorie.

LR/MAP