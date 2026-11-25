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Un accord relatif au renforcement des services aériens entre le Maroc et la Chine a été conclu, mercredi à Rabat, dans le cadre de la consolidation de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’aviation civile.

Signé par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et le directeur de l’Administration de l’Aviation Civile de Chine (CAAC), Song Zhiyong, cet accord s’assigne pour objectifs de favoriser le développement du trafic aérien, de promouvoir les échanges touristiques et économiques entre les deux pays, ainsi que de sécuriser les activités de Royal Air Maroc (RAM) sur le marché chinois.

Il prévoit également l’exonération de l’ensemble des droits et taxes sur la base du principe de réciprocité, ce qui permettra d’apporter une solution durable aux difficultés d’ordre fiscal rencontrées par le transporteur national dans le cadre de ses activités sur ce marché.

S’exprimant à cette occasion, M. Kayouh a fait savoir que cet accord porte sur 14 liaisons aériennes entre la Chine et le Maroc, précisant que la RAM opère trois vols hebdomadaires entre Pékin et Casablanca, tandis qu’une compagnie aérienne chinoise assure le même nombre de vols entre Shanghai et Casablanca.

Dans une déclaration à la presse, il a précisé que cet accord prévoit également la suppression de la double imposition pour les deux pays et leurs transporteurs respectifs, ainsi que le renforcement de la sûreté de la navigation aérienne bilatérale, mettant en avant l’enjeu stratégique que représente le « grand marché » chinois.

L’accent a été également mis par le ministre sur l’engouement grandissant des touristes et des hommes d’affaires chinois pour la destination Maroc, insistant sur l’importance de renforcer la connectivité aérienne directe entre le Maroc et la Chine, afin de faciliter les déplacements des voyageurs et d’encourager les échanges touristiques et économiques, sans avoir à faire des escales en Europe ou au Moyen-Orient.

De son côté, le directeur de la CAAC a souligné que le Royaume, fort de ses atouts naturels et de son héritage civilisationnel, s’impose désormais comme l’une des destinations les plus prisées par le peuple chinois.

Le responsable chinois a saisi cette occasion pour se féliciter des relations historiques liant le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine, qui ne cessent de se développer dans divers domaines, rappelant que cette année coïncide avec la célébration du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique entre les deux pays.

En outre, les deux parties ont salué l’excellence des relations bilatérales de coopération, mettant en avant l’importance de poursuivre les efforts visant à renforcer les échanges et la concertation entre les deux pays, notamment dans le domaine de l’aviation civile.

La signature de cet accord témoigne de la volonté commune du Maroc et de la Chine de consolider leur partenariat dans le domaine du transport aérien et de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique, à la hauteur des relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays.

LR/MAP