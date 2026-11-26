Maroc-Burundi | Une volonté commune de renforcer la coopération bilatérale et de consolider la coordination

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Le Maroc et le Burundi ont réaffirmé leur volonté commune de consolider davantage leur partenariat multidimensionnel et de renforcer leur coordination au sein des instances régionales et internationales, mettant en avant la convergence de leurs vues sur les enjeux du continent africain.

Cette volonté a été réaffirmée lors des entretiens tenus, jeudi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et le ministre des Relations extérieures, de l’Intégration régionale et de la Coopération au développement de la République du Burundi, M. Édouard Bizimana.

À cette occasion, les deux ministres se sont félicités du caractère exemplaire des relations unissant le Maroc et le Burundi, réaffirmant leur engagement à œuvrer au développement, à l’intensification et à la diversification de leur coopération dans les secteurs prioritaires, conformément à la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et le Président burundais, M. Évariste Ndayishimiye.

Abordant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux responsables ont salué la convergence de leurs vues et convenu de renforcer leur coordination au sein des différentes instances régionales et internationales, notamment à travers le soutien mutuel de leurs candidatures et la promotion d’une vision commune en faveur d’une Afrique unie, intégrée, innovante et souveraine.

Dans ce cadre, les deux ministres ont salué la réussite du mandat du Burundi à la présidence tournante de l’Union africaine au titre de l’année en cours, réitérant leur engagement à intensifier leur coordination étroite et appui mutuel en perspective des prochaines échéances régionales et internationales.

Sur le plan bilatéral, les deux parties ont souligné l’importance de la mise en œuvre effective des accords conclus lors de la première session de la Commission mixte de coopération, ainsi que des engagements inscrits dans la Feuille de route de coopération 2025-2027, en vue de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre les deux pays.

Les deux ministres ont, à cet égard, insisté sur la nécessité de mobiliser davantage le secteur privé, de dynamiser les relations de coopération et de partenariat au développement et de valoriser le capital humain ainsi que les importantes ressources naturelles dont disposent les deux pays au service d’une coopération mutuellement bénéfique.

LR/MAP