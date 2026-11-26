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En exécution des Hautes Instructions Royales, le ministre Délégué auprès de la Cheffe du Gouvernement chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi, a reçu, jeudi à Rabat, le Congressman américain (Républicain), Abraham J. Hamadeh, membre des commissions des Forces Armées, en visite de travail au Royaume.

À l’occasion de cette entrevue, les deux responsables se sont félicités de l’excellence des relations séculaires unissant le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, ainsi que du niveau remarquable atteint par la coopération bilatérale dans le domaine militaire, indique un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale.

Par ailleurs, ils ont passé en revue l’état de la coopération dans le domaine de la défense, encadrée depuis avril dernier par la nouvelle feuille de route 2026-2036, et marqué notamment par la tenue régulière du Comité consultatif de défense maroco-américain, l’échange soutenu de visites entre hauts responsables militaires ainsi que l’organisation conjointe de l’exercice annuel d’envergure « African Lion », devenu aujourd’hui un modèle de coopération militaire multinationale et un levier majeur favorisant l’interopérabilité des forces armées des pays participants.

Lors de cette rencontre, la partie marocaine a salué le soutien constant, franc et constructif des États-Unis d’Amérique en faveur de la marocanité du Sahara, ainsi que les efforts déployés dans ce cadre. Elle a également mis en exergue les différentes initiatives de coopération Sud-Sud et d’intégration régionale lancées sous l’impulsion et conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’Assiste, faisant du Royaume du Maroc un acteur incontournable œuvrant en faveur de la stabilité, de la paix et de la prospérité partagée au profit du continent africain.

De son côté, le Congressman américain a salué le leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, plaçant le Royaume du Maroc parmi les acteurs majeurs de stabilité, de dialogue et de prospérité partagée face aux différents défis et enjeux liés à la sécurité régionale et internationale.

Au terme de cet entretien, les deux parties ont exprimé leur ambition commune et leur détermination à consolider davantage, à l’avenir, ce partenariat stratégique d’exception et à renforcer les relations exemplaires de confiance, d’amitié et de coopération liant les deux pays.

LR/MAP