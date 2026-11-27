Saint-Vincent-et-les-Grenadines réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc sur son Sahara

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Saint-Vincent-et-les-Grenadines a réitéré, vendredi à Rabat, son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc sur son Sahara et au Plan marocain d’autonomie en tant qu’unique solution crédible, sérieuse et réaliste.

Dans un communiqué conjoint signé à l’issue de la rencontre tenue entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et le ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, des Investissements étrangers et des Affaires de la diaspora de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Dwight Fitzgerald Bramble, Saint-Vincent-et-les-Grenadines a réitéré « son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara ».

Dans ce communiqué, M. Fitzgerald Bramblele a réaffirmé « son appui au Plan marocain d’autonomie en tant qu’unique solution crédible, sérieuse et réaliste à ce différend régional ».

Saint-Vincent-et-les-Grenadines s’est également félicitée du consensus international croissant et du momentum impulsé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du plan d’autonomie marocain.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, M. Fitzgerald Bramble a relevé l’engagement réaffirmé de son pays envers la souveraineté du Maroc, ainsi que le soutien de Saint-Vincent-et-les-Grenadines au Royaume dans la protection de son territoire et de sa population.

En sa qualité de membre de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), Saint-Vincent-et-les-Grenadines s’est félicitée de l’ouverture de l’Ambassade de l’OECO à Rabat, le 18 octobre 2018, ainsi que du Consulat général de l’Organisation à Dakhla, le 31 mars 2022.

Le communiqué souligne que ces représentations constituent une opportunité importante pour renforcer davantage les échanges et la coopération entre le Royaume du Maroc et les États membres de l’OECO.

LR/MAP