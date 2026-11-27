Maroc-Salvador | La Première Dame Gabriela de Bukele offre un déjeuner en l’honneur de la Princesse Lalla Asmaa et du Royaume du Maroc

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La Première Dame de la République d’El Salvador, Gabriela Rodríguez de Bukele, a offert jeudi un déjeuner en l’honneur de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa et du Royaume du Maroc, au Palais National, le monument le plus emblématique du pays.

Inauguré le 1er mars 1911 au cœur du centre historique de San Salvador, le Palais National a longtemps abrité les trois pouvoirs de l’État. Classé monument national depuis 1980, cet édifice d’inspiration Néoclassique et Renaissance accueille les grandes heures de la vie nationale: investitures présidentielles, célébrations de l’Indépendance, réception des hôtes que la nation entend honorer.

Selon un communiqué de la Fondation Lalla Asmaa, le déjeuner s’est tenu en présence de M. Francisco Alabí, ministre de la Santé, et de Son Excellence Mgr Giancarlo Dellagiovanna, archevêque, nonce apostolique et représentant du Saint-Siège au Salvador. Du côté marocain, y ont pris part M. Brahim Badi, chargé d’affaires du Royaume du Maroc au Salvador, Son Excellence M. Mohamed Methqal, Ambassadeur, Directeur général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), et M. Karim Essakalli, Président délégué de la Fondation Lalla Asmaa.

Le choix de ce lieu, le soin apporté à chaque détail et la chaleur de l’accueil ont traduit la haute considération que le Salvador porte à Son Altesse Royale et au Royaume du Maroc.

À l’issue du déjeuner, Son Altesse Royale et la Première Dame ont rejoint le Salon d’honneur, qui ouvre sur le balcon d’où les présidents salvadoriens s’adressent à leur peuple. Leur présence côte à côte sur ce balcon a offert une image forte de l’amitié qui unit désormais les deux pays.

Ainsi s’est achevée une visite de travail au cours de laquelle le Royaume du Maroc et la République d’El Salvador ont renforcé leur coopération, désormais étendue à la santé auditive, à la formation, à l’inclusion et à l’innovation technologique, et consolidé un partenariat Sud-Sud appelé à rayonner en Amérique latine. Elle s’inscrit dans le cadre de l’action conduite par la Fondation Lalla Asmaa, sous l’Impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et avec la mobilisation de chaque instant de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, conclut le communiqué.

LR/MAP