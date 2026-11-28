Célébration à Rabat du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Japon

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La Fondation Diplomatique et l’ambassade du Japon au Maroc ont célébré, vendredi à Rabat, le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Rabat et Tokyo, lors d’une soirée ayant mis en lumière un parcours riche en amitié, en coopération et en confiance mutuelle.

Cette soirée, qui s’est déroulée en présence d’un parterre de personnalités diplomatiques, politiques et culturelles, a constitué l’occasion de passer en revue le parcours des relations bilatérales et d’explorer les perspectives de développement du partenariat entre les deux pays, notamment dans les domaines de l’économie, de la technologie et des énergies renouvelables, outre le renforcement de ses dimensions culturelle et humaine.

Dans une allocution de circonstance, l’ambassadeur du Japon au Maroc, Nakata Masahiro, a affirmé que l’amitié entre le Maroc et le Japon repose sur des liens profonds de respect et d’estime mutuels, en particulier ceux unissant la Famille Impériale et la Famille Royale.

Et de souligner que les relations entre les deux pays revêtent une dimension humaine singulière, confortée par les liens unissant les peuples marocain et japonais, rappelant que les ministres des Affaires étrangères des deux pays avaient annoncé, en mai dernier, de nouvelles perspectives pour le partenariat bilatéral, permettant de poursuivre l’élargissement des domaines de coopération commune.

De son côté, le président de la Fondation Diplomatique, Abdelati Habek, a indiqué que cet anniversaire dépasse sa dimension festive pour constituer une occasion diplomatique de dresser le bilan de 70 ans de coopération fructueuse entre les deux pays et d’envisager un partenariat renouvelé, à même d’accompagner les défis et les mutations économiques, technologiques et géopolitiques que connaît le monde.

Il a ajouté, à cet égard, que la véritable profondeur de ce parcours diplomatique se manifeste dans « les liens historiques, civilisationnels et humains qui unissent les deux peuples et qui trouvent leur écho dans l’estime mutuelle entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Majesté l’Emepreur Naruhito ».

Aussi, il a mis l’accent sur l’importance de la diplomatie culturelle et parallèle dans la consolidation du rapprochement entre les peuples, à travers la mise en place d’espaces de dialogue, de communication et d’échange culturel, à même de renforcer les ponts d’entente et de connaissance mutuelle entre les nations.

Pour sa part, le Conseiller spécial de la Première ministre du Japon, Uno Yoshimasa, a relevé que l’amitié entre les deux pays constitue un pont de dialogue civilisationnel entre l’Asie et le monde arabe et africain, ainsi qu’un vecteur de soutien à la paix mondiale.

M. Yoshimasa a noté que les relations bilatérales entre le Maroc et le Japon ont connu une évolution notable au cours des sept dernières décennies, les deux pays aspirant à élargir les perspectives de coopération dans des secteurs prometteurs, notamment les énergies renouvelables, la technologie numérique et d’autres domaines modernes.

Dans le cadre des activités culturelles parallèles, un atelier dédié à l' »Ikebana », l’art traditionnel japonais d’arrangement floral, a été organisé sous forme de concours ayant récompensé plusieurs épouses d’ambassadeurs, dans le cadre d’une initiative visant à faire connaître l’une des expressions phares du patrimoine artistique japonais et à promouvoir l’échange culturel entre les deux pays.

Cette soirée a également été ponctuée de spectacles artistiques reflétant la diversité et la richesse du patrimoine musical des deux pays, offrant un tableau artistique alliant la singularité musicale japonaise à l’authenticité marocaine.

LR/MAP