SAI la Princesse Takamado met en exergue les liens historiques unissant la Famille Royale marocaine et la Famille Impériale japonaise

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Son Altesse Impériale la Princesse Takamado a mis en exergue, jeudi à Tokyo, les liens très étroits et historiques unissant la Famille Royale marocaine et la Famille Impériale japonaise.

Dans un discours prononcé lors d’une réception organisée par l’Ambassade du Maroc au Japon en célébration du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, Son Altesse Impériale la Princesse Takamado a rappelé les visites et rencontres ayant jalonné l’histoire de leurs échanges.

Soulignant l’importance de ces relations privilégiées, qui témoignent de l’amitié et de l’estime mutuelle entre les deux Familles Royale et Impériale, elle a également exprimé le souhait que ces liens d’amitié et de coopération continuent de se renforcer et de se développer dans les années à venir.

Pour sa part, le ministre d’Etat aux Affaires Etrangères du Japon, Yasutaka Nakasone a mis en avant la valeur géoéconomique du Maroc, sa stabilité politique et sociale ainsi que son accès privilégié aux marchés européens et africains.

Il a, dans ce sens, souligné l’intérêt croissant des entreprises japonaises pour le Royaume et réaffirmé la volonté du Japon d’approfondir le partenariat économique avec le Maroc, citant la rencontre par visioconférence en mai 2026 entre les ministres des Affaires Etrangères des deux pays et la signature d’un Communiqué conjoint, qui constitue une véritable feuille de route pour le raffermissement de la coopération bilatérale.

De son côté, le ministre chargé de la Stratégie de croissance du Japon, Minoru Kiuchi a souligné la position géographique privilégiée du Maroc, véritable trait d’union entre l’Afrique et l’Europe et carrefour des échanges entre l’Atlantique et la Méditerranée, qui en fait un partenaire important pour le Japon, notamment dans le secteur des pêches.

Le Président de l’Association d’amitié parlementaire Japon-Maroc, Hirofumi Nakasone, a, quant à lui, réaffirmé l’attachement du Japon au renforcement des liens entre les deux pays, mettant en avant l’attrait croissant du patrimoine, de la gastronomie et de l’artisanat marocains auprès du public japonais.

A travers cette célébration qui a réuni 120 convives de marque, le Maroc et le Japon ont réaffirmé la solidité des liens les unissant depuis 1956 et leur volonté de poursuivre leur consolidation, en donnant une nouvelle impulsion à un partenariat appelé à se développer davantage dans les domaines politique, économique, culturel et humain.

LR/MAP