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L’Ambassade du Maroc au Japon a organisé, jeudi à Tokyo, une réception à l’occasion du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et le Japon.

Cette réception, qui a été honorée par la présence de Son Altesse Impériale la Princesse Takamado, accompagnée de sa fille Son Altesse Impériale la Princesse Tsuguko, a réuni 120 invités de marque, parmi lesquels de hautes personnalités gouvernementales et parlementaires japonaises, des dirigeants de grandes entreprises, ainsi que d’éminentes personnalités des milieux culturel, académique et médiatique.

S’exprimant à l’ouverture de cet événement, l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Japon, Rachad Bouhlal, a mis en exergue le caractère exceptionnel des liens unissant les deux pays, notamment à travers les relations historiques d’amitié et d’estime mutuelle entre l’illustre Famille Royale marocaine et la Famille Impériale japonaise.

Sur le plan économique, M. Bouhlal a souligné que les soixante-dix années de relations entre le Maroc et le Japon ont permis de bâtir un partenariat économique solide et substantiel, qui s’est progressivement renforcé et diversifié.

Cette dynamique se traduit notamment par la présence croissante d’entreprises japonaises au Maroc, opérant dans divers secteurs, a-t-il indiqué, mettant en avant le rôle du Maroc en tant que plateforme industrielle tournée vers l’Afrique, ainsi que les perspectives de coopération bilatérale dans les domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, de la sécurité alimentaire et de la gestion de l’eau.

Abordant la dimension culturelle de ce partenariat, M. Bouhlal a notamment évoqué la réalisation du Jardin marocain dans la ville de Kani, projet emblématique réunissant architecture marocaine, zellige et végétation d’inspiration andalouse. Cet espace constitue une illustration concrète de la présence et du rayonnement du patrimoine marocain au Japon, a-t-il expliqué.

Le patrimoine artistique Hassani a été au rendez-vous lors de cette réception à travers la troupe musicale « Mnat Aichata » qui a offert aux invités une immersion au cœur des traditions artistiques des provinces du Sud du Royaume, à travers des prestations de musique et de danse hassanies, mettant en lumière la richesse des rythmes, des sonorités et des expressions culturelles qui font la singularité de ce patrimoine.

La culture japonaise était également à l’honneur grâce à une prestation musicale de deux artistes japonaises utilisant des instruments traditionnels du Japon.

Le programme de la soirée a, en outre, été agrémenté par deux expositions artistiques mettant en lumière les passerelles créatives entre les traditions des deux pays. La première a mis en lumière les créations de Jubei Sawaya, maître artisan de Kyoto spécialisé dans la confection de kimonos, qui a exposé des pièces inspirées du caftan marocain, témoignant de la rencontre entre deux traditions vestimentaires emblématiques.

La seconde exposition a mis en valeur des sculptures en verre réalisées par l’artiste Koji Murayama à partir de sable provenant de la région d’Erfoud, fondu à très haute température, donnant ainsi naissance à des créations originales illustrant la rencontre entre les ressources naturelles du Royaume et le savoir-faire artistique japonais.

La dimension gastronomique a, elle aussi, pris part à cette célébration, à travers un menu spécialement conçu pour l’occasion, associant harmonieusement les saveurs et les traditions culinaires marocaines et japonaises.

Ont notamment pris part à cette réception grandiose, M. Minoru Kiuchi, ministre chargé de la Stratégie de croissance, MM. Yasutaka Nakasone et Iwao Horii, ministres d’Etat aux Affaires Etrangères, M. Kiyoshi Odawara, ministre d’Etat à la Défense, M. Kei Takagi, ministre d’Etat à l’Economie, au Commerce et à l’Industrie, ainsi que 16 membres de la Diète (Parlement japonais), dont le Président de l’Association d’Amitié parlementaire Japon-Maroc, Hirofumi Nakasone, ainsi d’anciens ministres et ministres d’Etat.

LR/MAP