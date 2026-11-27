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Le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur de la République du Sénégal, M. Cheikh Niang, a hautement salué, vendredi à Rabat, la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur de l’émergence et du développement durable du continent africain, en mettant en exergue la portée stratégique de l’Initiative Royale Atlantique.

S’exprimant devant la presse, à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita, le chef de la diplomatie sénégalaise a souligné que cette initiative revêt une importance majeure pour « le devenir du continent » et constitue « une idée majestueuse et lumineuse de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste », traduisant une vision extraordinaire que les Africains sont appelés à mettre en oeuvre.

M. Niang a également insisté sur la responsabilité collective des États du continent quant à la concrétisation de ce chantier d’intégration, affirmant qu' »il nous appartient, en tant que gouvernements », de voir les moyens à même de traduire dans les faits cette initiative, le but étant de créer un espace de solidarité et de co-développement.

Dans le même sillage, le ministre sénégalais a mis en avant les réalisations structurantes déjà engagées pour matérialiser cette ambition, citant notamment le mégaprojet du Gazoduc Africain Atlantique (Nigeria-Maroc). Il a affirmé que cette infrastructure majeure profitera directement à l’ensemble des pays traversés et contribuera de manière décisive à renforcer la souveraineté énergétique et l’autonomie stratégique de l’Afrique.

LR/MAP