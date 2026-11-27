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Le Sénégal a réitéré sa position ferme et constante concernant la question du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée dans une déclaration à la presse de M. Cheikh Niang, ministre de l’Intégration Africaine, des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur de la République du Sénégal, à l’issue d’un entretien à Rabat, ce vendredi, avec son homologue, le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita.

Le Chef de la diplomatie sénégalaise a réaffirmé l’appui de son pays à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume.

Il a également réitéré l’appui du Sénégal au plan d’autonomie présenté par le Maroc, pour parvenir à une solution définitive à ce différend régional, et pour consacrer, infini, a-t-il précisé, la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur ce territoire.

LR/MAP