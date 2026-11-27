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Conformément à l’Ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, d’effectuer des prières rogatoires dans l’ensemble des régions et provinces du Royaume, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, a accompli, vendredi à l’esplanade de la Tour Hassan à Rabat, la prière rogatoire (Salat al-Istisqa), perpétuant ainsi la tradition du Prophète Sidna Mohammed, prière et bénédiction sur Lui, chaque fois que les précipitations se font rares.

A son arrivée à Bab Chellah, d’où le cortège officiel a pris le départ, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a été salué par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq, le wali de la Région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, M. Mohammed Yacoubi, le secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas, M. El Yazid Er-Radi, le président du Conseil de la région, M. Rachid El Abdi, ainsi que par le vice-président du Conseil communal de Rabat, le président du Conseil préfectoral de Rabat, et le président du Conseil d’arrondissement-Hassan.

Dans un climat de piété et de recueillement, le cortège officiel, présidé par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, s’est dirigé à pied vers l’esplanade de la Tour Hassan. Tout au long de l’itinéraire emprunté par le cortège, les fidèles, dont des enfants, des élèves d’écoles coraniques et des étudiants de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, Morchidines et Morchidates, ont élevé des prières au Tout-Puissant, l’implorant de répandre Ses bienfaits, Ses pluies et Sa miséricorde sur le Royaume, car « c’est Lui qui fait descendre la pluie après qu’on en a désespéré, et répand Sa miséricorde » (véridique est la parole de Dieu).

Après Salat al-Istisqa, l’Imam a prononcé un prêche dans lequel il a souligné la portée de cette prière, implorant Dieu le Très-Haut de gratifier le Maroc de pluies salvatrices, abondantes et bénéfiques.

L’Imam a également mis l’accent sur l’importance de multiplier la demande de pardon à Allah, notamment en période d’épreuve, soulignant que l’Istighfar est une voie de soulagement des inquiétudes, d’apaisement des difficultés et d’ouverture des portes de la clémence et de la miséricorde divine.

Il a conclu en implorant Dieu le Tout-Puissant de préserver SM le Roi, Amir Al-Mouminine, et de Le combler en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale.

L’Imam a également élevé des prières pour le repos de l’âme des regrettés Souverains, feu SM le Roi Mohammed V et feu SM le Roi Hassan II, que Dieu les aient en Sa sainte miséricorde.

A chaque fois que la pluie se fait rare, les Marocains accomplissent des prières rogatoires en vue d’implorer le Très-Haut de répandre Ses pluies bienfaitrices sur la terre en signe de miséricorde pour Ses créatures conformément aux versets du Saint Coran « Invoquez-moi, Je vous répondrai », ainsi que « Implorez le pardon de votre Seigneur, car Il est grand Pardonneur, pour qu’Il vous envoie du ciel, des pluies abondantes ».

LR/MAP