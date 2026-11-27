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Saint-Vincent-et-les-Grenadines a salué, vendredi à Rabat, le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que l’engagement Royal constant en faveur de la paix, du développement et de la coopération entre les pays du Sud.

Dans un communiqué conjoint signé à l’issue de la rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, des Investissements étrangers et des Affaires de la diaspora de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Dwight Fitzgerald Bramble, a exprimé « la haute appréciation du Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines pour le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que pour l’engagement constant du Maroc en faveur d’une coopération Sud-Sud efficace, fondée sur la solidarité, le respect mutuel et le pragmatisme ».

Il a, en outre, salué « les efforts du Royaume visant à promouvoir le développement durable, la stabilité et la prospérité dans la région des Caraïbes à travers des projets socio-économiques concrets et des partenariats mutuellement bénéfiques ».

Les deux parties ont exprimé leur profonde satisfaction quant à l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays, réaffirmant leur volonté commune de poursuivre le renforcement de ce partenariat privilégié, fondé sur le respect mutuel, la solidarité et la convergence de vues sur les principales questions d’intérêt commun.

LR/MAP