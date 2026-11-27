Nouvelle feuille de route de coopération entre le Maroc et Saint-Vincent-et-les-Grenadines pour la période 2027-2029

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Le Maroc et Saint-Vincent-et-les-Grenadines ont signé, vendredi à Rabat, une nouvelle feuille de route de coopération couvrant la période 2027-2029.

Signée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et le ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, des Investissements étrangers et des Affaires de la Diaspora de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Dwight Fitzgerald Bramble, cette feuille de route s’inscrit dans le cadre de la dynamique positive que connaissent les relations entre les deux pays et dans la continuité des précédentes feuilles de route de coopération couvrant les périodes 2013-2015 et 2023-2025.

Lors de leurs entretiens, les deux ministres se sont félicités de l’excellence des relations entre le Maroc et Saint-Vincent-et-les-Grenadines et ont réaffirmé leur ferme volonté de renforcer davantage la coopération bilatérale.

Ils sont convenus de poursuivre les consultations politiques entre les deux pays et de renforcer la coordination de leurs positions au sein des organisations internationales, ainsi que dans les instances régionales et multilatérales.

LR/MAP