Rabat | M. Ouahbi s’entretient avec le ministre français de la Justice (M. Gérald Darmanin)

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Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec son homologue français Gérald Darmanin, en visite de travail au Maroc.

Cette entrevue a été l’occasion d’aborder plusieurs questions liées à la justice ainsi que d’examiner les moyens d’approfondir la coopération bilatérale dans ce domaine et d’en améliorer les mécanismes, afin de l’adapter aux évolutions du contexte actuel.

Les entretiens ont également permis de dresser le bilan de la coopération judiciaire bilatérale, notamment en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée, de prévention des menaces criminelles et d’éradication de leurs sources, ainsi que sur des thématiques d’ordre civil.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de poursuivre et d’approfondir cette coopération, dans un esprit de confiance et de respect mutuel.

Dans une déclaration à la presse, M. Ouahbi a indiqué que les entretiens ont porté sur différentes questions d’intérêt commun dans le domaine de la justice, soulignant la détermination des deux parties à renforcer davantage cette coopération.

De son côté, M. Darmanin s’est félicité de l’excellence des relations de coopération judiciaire entre le Maroc et la France. Il a, à cet égard, mis l’accent sur les actions conjointes entreprises pour moderniser les appareils judiciaires des deux pays, notamment à travers la formation, l’échange de magistrats ainsi que le déploiement du numérique et de l’intelligence artificielle pour faciliter l’accès des citoyens à la justice.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Royaume du Maroc et la République française, et de la dynamique de partenariat dans le domaine de la justice. Elle vient aussi confirmer la volonté des deux pays de poursuivre le développement de leur coopération dans le domaine de la justice et la modernisation de ses mécanismes juridiques et institutionnels.

LR/MAP