Le Maroc et la Cameroun renforcent leur coopération dans le domaine de la pêche maritime et de l’aquaculture

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Le Conseil de gouvernement s’est informé, jeudi, de l’accord-cadre de coopération dans le domaine de la pêche maritime et de l’aquaculture, signé le 23 avril 2026 à Meknès, entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République du Cameroun.

A cette occasion, le Conseil a adopté le projet de loi n° 63.26 portant approbation dudit accord, présenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a indiqué le ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Porte-Parole du gouvernement, Samir Belfkih, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

LR/MAP