Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif à la réforme des CRI et à la création des CRUI

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Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret n°2.26.852 modifiant et complétant le décret n°2.19.67 du 11 chaâbane 1440 (17 avril 2019) pris pour l’application de la loi n°47-18 portant réforme des centres régionaux d’investissement et des Commissions régionales unifiées d’investissement (CRUI), présenté par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Inclusion économique, Ryad Mezzour.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’efficience et de l’efficacité de la gestion des CRI, afin de leur permettre de remplir pleinement leurs missions essentielles, conformément aux objectifs de la régionalisation avancée, et de contribuer à la consolidation de la mise en œuvre de la Charte nationale de la déconcentration administrative, a indiqué le ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Porte-Parole du gouvernement, Samir Belfkih, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Il a précisé que ce projet de décret vise à garantir le bon fonctionnement des CRI et à améliorer leurs modes de gestion, à travers le renforcement de la coordination entre les différentes administrations et les services déconcentrés concernés, afin de permettre à ces centres de jouer pleinement leur rôle dans l’encouragement des projets d’investissement, de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir leur réalisation et de surmonter les différents obstacles administratifs susceptibles d’entraver leur concrétisation, à même d’accompagner la mise en œuvre des nouveaux programmes de développement territorial.

M. Belfkih a fait savoir que ce projet de décret comprend des dispositions prévoyant le placement des Centres régionaux d’investissement sous la tutelle de l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur, ainsi que l’attribution de la présidence de leurs conseils d’administration à cette même autorité gouvernementale ou à son représentant désigné à cet effet.

LR/MAP