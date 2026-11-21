Dakhla | Réunion constitutive du Réseau africain pour le suivi du premier accord sur le désarmement et la réintégration des enfants soldats

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Les travaux de la réunion constitutive du Réseau des institutions africaines pour le suivi du premier accord africain sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration des enfants soldats se sont ouverts, vendredi à Dakhla.

Organisée sur deux jours par le Centre international de recherches sur la prévention des enfants soldats, cette rencontre coïncide avec la Journée mondiale de l’enfance et le premier anniversaire de la Déclaration de Rabat sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration, adoptée le 20 novembre 2025.

Cette rencontre réunit les représentants des institutions nationales de 17 pays africains, qui se pencheront sur l’évaluation du bilan de la Déclaration de Rabat, la présentation des expériences régionales réussies en matière de désarmement, de démobilisation et de réintégration, ainsi que sur l’échange d’expériences nationales et la mise en place d’un système de suivi et de signalement du recrutement des enfants.

Dans une déclaration à la presse, le président du Centre international de recherches sur la prévention des enfants soldats, Abdelkader Filali, a indiqué que cette rencontre vise à mettre en place un réseau d’institutions africaines chargé d’accompagner la mise en œuvre du premier accord africain sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration des enfants soldats au sein de leurs communautés.

Il a ajouté que cette rencontre intervient un an après l’adoption de la Déclaration de Rabat, qui a constitué, selon lui, une étape décisive ayant réuni plus de 40 pays africains pour examiner les moyens de garantir une réintégration durable des enfants soldats au sein de leurs communautés.

M. Filali a souligné, à cet égard, que le Centre rassemble des institutions africaines concernées par cette problématique, dans l’objectif de contribuer à la mise en œuvre effective de cet accord sur le terrain.

Il a également fait savoir que cette rencontre a été marquée par la signature de conventions avec plusieurs de ces institutions, visant à développer la coopération et à donner une nouvelle impulsion à la mise en œuvre de cet accord.

De son côté, le secrétaire général du ministère de la Femme et de la Petite Enfance au Tchad, Chérif Allatchi Galma a expliqué que la convention de partenariat signée avec le Centre international de recherches sur la prévention des enfants soldats répond au besoin de disposer de recherches et de données sur la situation des enfants soldats en Afrique.

Ce partenariat permettra de mener un travail conjoint de collecte d’informations et de mettre en place une base de données précise sur le nombre d’enfants soldats, a-t-il expliqué.

Le programme de cette rencontre prévoit la présentation d’une plateforme de formation continue consacrée aux approches africaines en matière de désarmement, de démobilisation et de réintégration, ainsi qu’à la réintégration durable des enfants soldats au sein de leurs communautés, en s’inspirant de la Déclaration de Rabat.

Il comprend également la mise en place effective de l’Institut des études humanitaires et de la paix au siège du Centre.

Les participants examineront, par ailleurs, les acquis et les défis liés au processus engagé depuis l’adoption de la Déclaration en 2025. Ils passeront également en revue les différentes expériences nationales et les bonnes pratiques régionales dans ce domaine, à travers trois groupes de travail couvrant respectivement l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, l’Afrique centrale, ainsi que l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe.

Outre la constitution du Réseau, les participants s’attelleront à définir ses missions, ses mécanismes de gouvernance, ses points focaux nationaux ainsi que le rôle que sera appelé à jouer le Centre.

Ils examineront également une feuille de route pour l’année 2027, articulée autour de la formation, de l’échange d’informations, du plaidoyer et de la mobilisation des ressources.

LR/MAP