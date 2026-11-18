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Soixante-sept ans après sa création, l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) poursuit une ambition au cœur de sa mission : garantir au Royaume une information de référence, contribuer à sa souveraineté informationnelle et accompagner les mutations de son paysage médiatique.

Le 18 novembre 1959, à l’occasion de la diffusion de sa dépêche inaugurale, Feu SM le Roi Mohammed V choisissait pour l’Agence une devise qui en résume encore l’exigence : « L’information est sacrée, le commentaire est libre ». Depuis, la MAP a accompagné les grandes étapes de l’histoire du Royaume, en faisant de la rigueur et de la déontologie des piliers du travail journalistique.

Ces valeurs fondent une mission de service public essentielle : mettre à la disposition des médias et des citoyens une information fiable, vérifiée et intelligible. Par la couverture des faits, leur mise en perspective et l’explication de l’action publique, l’Agence contribue à éclairer le débat et à nourrir une relation de confiance entre les institutions et la société.

Sous le Leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le Maroc conduit des transformations profondes. La MAP en rend compte en reliant l’actualité aux enjeux de fond et en donnant à voir les dynamiques qui façonnent le Royaume. Cette responsabilité en fait une agence pleinement inscrite dans la communication publique, capable de contribuer au récit national, attentive à la diversité, et ouverte sur le monde.

Avec plus de 300 journalistes au sein de sa rédaction centrale et de ses réseaux régional et international, l’Agence déploie une couverture de proximité et une présence au-delà des frontières. Son fil, alimenté 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en arabe, français, anglais, espagnol et amazigh, associe dépêches, photographies, infographies et contenus audio et vidéo.

La transformation des usages de l’information et des technologies conduit la MAP à faire évoluer ses formats, ses outils et ses partenariats. Cette dynamique vise à renforcer la pertinence et l’accessibilité de ses contenus, tout en consolidant les exigences de qualité, de déontologie et de bonne gouvernance qui fondent sa crédibilité.

Cette dynamique se prolonge aussi à travers les MAP Town Hall, des rencontres de dialogue et de débat organisées par l’Agence au Maroc et à l’international. En réunissant experts, décideurs et acteurs concernés autour de questions majeures pour le Royaume -de la sécurité hydrique au développement territorial intégré en passant par le partenariat stratégique Maroc-USA, ces rendez-vous ouvrent un espace de réflexion collective et contribuent à façonner un débat public éclairé.

Aux niveaux régional, continental et international, l’Agence conforte son rôle de référence et approfondit ses coopérations, notamment avec les grandes agences de presse mondiales. Dans un environnement marqué par la désinformation et l’accélération technologique, elle réaffirme son attachement à la vérification des faits et à l’intégrité de l’information, conditions indispensables à un débat public éclairé.

Alors que son anniversaire coïncide avec la Fête de l’Indépendance, la MAP inscrit son avenir dans le prolongement de son engagement fondateur. Fidèle à sa vocation de service public, elle poursuit sa transformation afin d’accompagner les chantiers stratégiques du Royaume et de contribuer à son rayonnement.

LR/MAP