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Le peuple marocain et l’Auguste Famille Royale célèbrent, jeudi, l’anniversaire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, une Princesse au parcours singulier qui a fait de la protection de l’environnement, de l’action climatique et de la diffusion de la culture écologique son cheval de bataille, tant au Maroc qu’à l’échelle internationale.

Cet heureux événement, célébré le 19 novembre de chaque année, constitue une occasion renouvelée de mettre en lumière les œuvres multiples et nobles de SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, qui continue de se distinguer par un engagement personnel, constant et profondément humain, aussi bien dans les domaines de la bienfaisance et de la diplomatie que de la culture, de l’éducation et du climat.

SAR la Princesse Lalla Hasnaa incarne une Vision Royale qui place l’Humain au cœur du développement durable. Depuis plus de deux décennies, Son Altesse Royale œuvre avec détermination pour sensibiliser, à travers les actions de la Fondation, les jeunes générations aux enjeux environnementaux et pour faire du Maroc un acteur de référence en matière de préservation de la planète.

À la tête de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, Son Altesse Royale a su transformer une ambition en une réalité tangible, à travers des programmes structurants qui touchent aujourd’hui des millions de Marocains. Le programme « Plages Propres », qui a permis de hisser de nombreuses plages marocaines aux standards internationaux du Pavillon Bleu, le programme « Éco-Écoles », qui initie dès le plus jeune âge les élèves aux gestes éco-citoyens, ou encore le programme Jeunes Reporters pour l’Environnement, qui forme des collégiens et lycéens au journalisme environnemental, témoignent d’une approche à la fois pédagogique, inclusive et tournée vers l’avenir.

Sous l’impulsion de SAR la Princesse Lalla Hasnaa, la Fondation s’est également investie dans la protection de la qualité de l’air, la sauvegarde des oasis et des palmeraies, la réhabilitation des jardins historiques, comme le Jardin exotique de Bouknadel ou encore le Parc de l’Oliveraie « Ghabat Chabab » à Marrakech, devenus des espaces d’éducation à la biodiversité et de promotion de la culture de la durabilité. Chaque action porte la marque d’une conviction profonde : la protection de l’environnement n’est pas un luxe, mais une responsabilité partagée et un devoir collectif envers les générations futures.

Cet engagement national résonne sur la scène internationale. En effet, SAR la Princesse Lalla Hasnaa est devenue, au fil des années, une voix très respectée dans les grands rendez-vous climatiques mondiaux. Son plaidoyer pour une éducation environnementale dès l’école, pour le rôle central des femmes et des jeunes dans la transition écologique, et pour une coopération Sud-Sud solidaire, est aujourd’hui reconnu par les plus grandes instances internationales.

L’année 2026 a, une fois de plus, illustré la densité et la diversité de l’agenda de Son Altesse Royale. Ainsi, le 22 avril dernier, Leurs Altesses Royales les Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem et Lalla Hasnaa, accompagnées de Madame Brigitte Macron, ont assisté au spectacle d’ouverture du Théâtre Royal de Rabat, cet édifice iconique qui se veut une concrétisation de la Haute Sollicitude sans cesse manifestée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’égard de l’art et de la culture. Une présence qui traduit également l’attachement du Souverain à faire de la culture un levier de rayonnement et de dialogue.

Le 25 mars de la même année, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a, sur invitation de Madame Melania Trump, Première Dame des États-Unis d’Amérique, représenté le Royaume du Maroc à la Maison Blanche à Washington, au sommet de la Coalition mondiale pour les enfants « Fostering the Future Together » (Construire l’avenir ensemble), une initiative qui a pour principal objectif d’améliorer le bien-être des enfants et de promouvoir leur autonomisation à l’ère numérique grâce à l’éducation, à l’innovation et à la technologie. Une participation de haut niveau qui a confirmé la place du Maroc dans les débats mondiaux sur l’enfance, l’éducation et l’avenir numérique.

Le 11 janvier, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a présidé, à Rabat, le dîner de Gala diplomatique annuel de bienfaisance, organisé à l’initiative de la Fondation diplomatique et en partenariat avec l’ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite. Un événement qui, au-delà de sa dimension caritative, incarne l’esprit de solidarité et de fraternité qui caractérise l’action de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, toujours attentive aux plus vulnérables et aux causes humanitaires.

À travers ces actions et ces activités diverses, SAR la Princesse Lalla Hasnaa fait montre d’une détermination immuable et d’un engagement profond et inégalé, qui ne cessent d’inspirer et de faire la fierté de tout un peuple. Sa démarche allie la vision stratégique à l’action de terrain, et la diplomatie à la proximité avec les citoyens, notamment les jeunes considérés comme les véritables ambassadeurs de demain pour la planète.

LR/MAP