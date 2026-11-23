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La République de Madagascar a réitéré, lundi, son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et au plan d’autonomie marocain.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint sanctionnant les travaux de la 2e session de la Commission Mixte de Coopération (CMC) maroco-malagasy, tenue à Rabat sous la coprésidence de M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et de Mme Alice N’Diaye, ministre des Affaires étrangères de Madagascar.

Dans ce cadre, la République de Madagascar, attachée au principe de l’intégrité territoriale des États membres des Nations Unies, a exprimé son soutien au respect de la souveraineté du Royaume du Maroc et de son intégrité territoriale.

Madagascar a, en outre, exprimé son appui à l’Initiative d’autonomie présentée par le Maroc, se félicitant de la résolution 2797 du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui affirme qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait être une solution des plus réalisables.

La position de la République de Madagascar, ainsi réaffirmée, s’inscrit dans la continuité du consensus international autour de l’autonomie sous souveraineté marocaine, fruit de la dynamique internationale impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

La ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar effectue, lundi, une visite de travail à Rabat, où elle co-préside avec M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, les travaux de la 2e session de la Commission mixte de coopération (CMC) Maroc-Madagascar.

LR/MAP