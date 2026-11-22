Théâtre national Mohammed V | Visa for Music clôture sa 13e édition sous le signe de la diversité musicale

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Le rideau est tombé, samedi soir au Théâtre national Mohammed V à Rabat, sur la 13e édition du Festival Visa for Music, après quatre jours de fusions artistiques et de dialogue interculturel africain.

Le public de la capitale a ainsi pu découvrir l’univers musical de l’artiste togolais Fiagno Komivi King, connu sous le nom de « Kiko », qui a ouvert la soirée de clôture avec une prestation remarquable, portée par un mélange de sonorités R&B, afrobeats et rap.

Dans une déclaration à la MAP, l’artiste togolais a fait part de son immense joie de se produire sur la scène du théâtre Mohammed V, saluant l’enthousiasme manifesté du public ainsi que l’atmosphère chaleureuse et festive qui a caractérisé le concert.

Il a également mis en avant la vocation professionnelle du festival, qui offre aux artistes africains un cadre propice aux rencontres, aux échanges et au développement de partenariats, tout en exprimant son admiration pour la richesse de la culture marocaine et la qualité de l’accueil qui lui a été réservé lors de sa première visite au Royaume.

La soirée s’est poursuivie avec l’artiste sénégalaise Oumy, qui a offert au public une prestation musicale originale, conjuguant les rythmes de l’afropop urbaine aux sonorités de la soul, tout en puisant dans le riche patrimoine musical sénégalais.

A cette occasion, l’artiste sénégalaise s’est réjouie de prendre part à ce rendez-vous musical d’envergure internationale, soulignant les liens profonds de fraternité et d’amitié qui unissent le Maroc et le Sénégal.

En favorisant les échanges entre l’Afrique, le Moyen-Orient et le reste du monde, le Festival Visa for Music consolide son positionnement en tant que marché professionnel de référence et plateforme structurante au service des acteurs de l’industrie musicale, contribuant notamment à l’émergence de nouvelles opportunités d’affaires et de partenariats.

Cette édition a suscité un intérêt international notable, avec plus de 900 candidatures soumises depuis 90 pays, parmi lesquelles le jury a sélectionné plus de 35 projets artistiques pour figurer dans la programmation officielle. Cette mobilisation témoigne de l’attractivité croissante du festival et de son rayonnement à l’international, confirmant son rôle de plateforme dédiée à la promotion des talents et au développement des carrières artistiques.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 13e édition du Festival Visa for Music est initiée sous l’égide de l’association Atlas Azawan et de la fondation culturelle Anya Culture, avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, du Conseil Régional de Rabat-Salé-Kénitra, de la Fondation Hiba et du Bureau Marocain des Droits d’Auteur et Droits Voisins (BMDAV).

Cette édition a proposé une programmation riche comprenant des showcases live, une scène dédiée aux musiques électroniques au Chellah et un Focus Maroc réunissant les projets de la scène nationale.

LR/MAP