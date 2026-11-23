La République de Madagascar salue la vision de SM le Roi Mohammed VI pour le développement de l’Afrique

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La République de Madagascar salue la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour le développement de l’Afrique, soulignant l’impact fort, certain et tangible de la visite effectuée par le Souverain, en 2016, à Madagascar.

Dans un communiqué conjoint, publié à l’issue de la 2e Commission mixte de coopération (CMC) Maroc-Madagascar, tenue lundi à Rabat sous la coprésidence de M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et de Mme Alice N’Diaye, ministre malagasy des Affaires étrangères, la République de Madagascar a, en outre, exprimé sa gratitude pour les projets entrepris, sur Instructions Royales, par la Fondation Mohammed VI pour le Développement Durable dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la formation et du développement humain.

A cet égard, Mme N’Diaye a souligné que ces actions constituent une illustration concrète de la coopération Sud-Sud promue par le Royaume du Maroc et contribuent au renforcement des capacités ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires.

En outre, elle a salué le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, tout en se félicitant des Initiatives Royales en faveur du développement intra-africain, de la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité partagée.

La ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar effectue, ce lundi, une visite de travail à Rabat, où elle co-préside avec M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, les travaux de la deuxième session de la Commission mixte de coopération (CMC) Maroc-Madagascar.

LR/MAP