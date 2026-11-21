FIFM 2026 | L’acteur américain Jeff Goldblum exprime ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi

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L’acteur américain Jeff Goldblum a exprimé, samedi soir, ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion de la cérémonie d’hommage qui lui a été rendu lors de la 23e édition du Festival International du Film de Marrakech.

La grande figure du 7e art américain a saisi également cette occasion pour exprimer ses vifs remerciements à Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival.

Profondément ému de recevoir l’Étoile d’Or dans ce magnifique pays qu’est le Maroc, Jeff Goldblum a dédié cette prestigieuse distinction à l’ensemble des réalisateurs, scénaristes, équipes techniques et confrères qui l’ont accompagné et lui ont donné sa chance tout au long de sa carrière.

Lors de cette cérémonie d’hommage, des extraits emblématiques de la filmographie de Jeff Goldblum ont été projetés, notamment « Thor : Ragnarok » », « The Switch », « Man of the year » et les récents films, comme « Wicked », mettant en lumière la diversité et la richesse de son parcours cinématographique.

L’Étoile d’Or a été remise à l’acteur américain par l’actrice et réalisatrice britannique, Tilda Swinton, qui a tenu, elle aussi, à exprimer sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi qu’à Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid pour cette nouvelle édition de ce grand festival mondial du cinéma.

Mettant en avant la riche carrière de Jeff Goldblum, elle a indiqué que depuis plus de cinquante ans, et malgré la diversité des personnages qu’il incarne, cet acteur ne cesse de révéler sa véritable personnalité : ouvert, chaleureux, sincère, attentionné, compréhensif et dévoué.

Né en 1952 aux États-Unis, Jeff Goldblum s’est imposé comme l’une des figures marquantes du cinéma américain, grâce à une carrière qui s’étend sur près de six décennies et à des rôles dans des productions aussi bien indépendantes que hollywoodiennes.

Il s’est notamment illustré dans « The Fly » de David Cronenberg, « Jurassic Park » de Steven Spielberg et « Independence Day » de Roland Emmerich, avant de poursuivre son parcours dans des œuvres telles que « The Grand Budapest Hotel » de Wes Anderson, « Thor: Ragnarok » et « Wicked ».

Parallèlement à sa carrière d’acteur, Jeff Goldblum nourrit une passion pour la musique et mène une activité de pianiste de jazz avec son groupe Mildred Snitzer Orchestra.

LR/MAP