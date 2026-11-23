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Dans le cadre du renforcement du dispositif d’alerte publique et du développement des mécanismes d’information des citoyens sur les risques et les situations d’urgence, le ministère de l’Intérieur a mis en place un système national d’alerte publique par téléphone baptisé « MA-INDAR », visant à renforcer la rapidité et l’efficacité de la transmission des alertes aux citoyens présents dans les zones concernées par un danger ou une situation d’urgence.

Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur indique que le système « MA-INDAR » constitue un dispositif moderne d’alerte et de mise en garde permettant d’envoyer des messages d’avertissement aux téléphones mobiles situés dans la zone géographique concernée par le risque ou la situation d’urgence, soit par SMS ou au moyen de la technologie de diffusion cellulaire (Cell Broadcast). Cette dernière permet l’envoi de notifications textuelles accompagnées d’une alerte sonore spécifique, reçues par les téléphones compatibles avec cette technologie.

Ce système sera activé dans les situations exceptionnelles et lorsque cela s’avère nécessaire pour la gestion des risques et la réponse aux situations d’urgence, précise la même source, ajoutant que les messages d’alerte contiendront des informations sur la nature du danger, son niveau de gravité et son échéance probable, ainsi que les consignes et les mesures que les citoyens devront suivre.

Dans ce cadre, et après l’achèvement de la première phase des tests techniques, le ministère de l’Intérieur s’apprête à lancer une deuxième phase d’expérimentations sur le terrain, qui se déroulera dans des conditions réelles afin d’évaluer le niveau de préparation des différentes composantes techniques et fonctionnelles du système.

Ces tests seront menés dans plusieurs zones selon le calendrier suivant :

Mardi 24 novembre 2026 : dans la commune de Sidi Aayad, relevant de la province de Midelt, et la commune d’Azemmour, relevant de la province d’El Jadida, entre 11h00 et 12h00. Si nécessaire, le test pourra être reconduit dans les mêmes zones le mercredi 25 novembre 2026, entre 11h00 et 12h00.

Jeudi 26 novembre 2026 : dans les provinces de Taourirt et de Khénifra, entre 11h00 et 13h00, et dans les provinces d’El Hajeb et d’Ifrane, entre 14h00 et 16h00.

Le ministère de l’Intérieur précise que les campagnes programmées sont exclusivement des opérations de test technique, ne correspondent en aucun cas à une alerte réelle et ne signifient pas la survenue ou l’imminence d’un danger. Par conséquent, les citoyens se trouvant dans les zones concernées ne sont tenus de prendre aucune action particulière lorsqu’ils reçoivent des messages émis par le système « MA-INDAR » dans le cadre de ces tests.

Ces tests seront accompagnées de campagnes de communication et d’information aux niveaux national et local, en coordination avec les différents intervenants et sous la supervision des autorités centrales et locales.

Le lancement effectif du système « MA-INDAR » est ainsi prévu au cours du mois de décembre 2026, après l’achèvement de l’ensemble des tests programmés et l’évaluation de leurs résultats.

La mise en oeuvre de ce système s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par le Royaume pour développer son dispositif d’alerte précoce et renforcer l’approche anticipative dans la gestion des risques et des crises, contribuant ainsi à améliorer la rapidité et l’efficacité de la réponse et à assurer la protection des vies et des biens, conclut le communiqué.

LR/MAP