FIFM 2026 | La réussite d’un film tient à l’originalité du regard de son réalisateur (Marion Cotillard)

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Un film réussi se distingue notamment par l’originalité de son réalisateur et sa capacité à porter un regard personnel sur une histoire qui pourrait, à première vue, paraître anodine, a affirmé, samedi à la cité ocre, la présidente du jury de la compétition officielle du 23e Festival international du film de Marrakech, Marion Cotillard.

S’exprimant lors d’une conférence de presse des membres du jury, l’actrice française a noté qu’au-delà de juger les films en lice, le rôle des membres du jury consiste à évaluer la singularité de chaque œuvre.

Abordant le processus de délibération et d’attribution des différents prix, Mme Cotillard a relevé qu’il n’existe pas de règles rigides, la seule véritable exigence étant de se montrer pleinement réceptif aux films présentés, notant que cette démarche d’ouverture repose également sur le respect des sensibilités et des opinions de chacun.

Évoquant les films africains en lice, elle a considéré que le Festival international du film de Marrakech contribue à mettre en lumière la richesse et la diversité du 7e art africain, tout en favorisant son rayonnement à l’échelle internationale.

De son côté, l’acteur et scénariste français Gilles Lellouche a indiqué que la compétition officielle se veut une vitrine à des cinéastes en début de parcours, dans la mesure où elle est dédiée à leurs premiers ou deuxièmes longs métrages.

Le premier long métrage d’un cinéaste traduit généralement un élan de dévotion, de courage et une volonté de prendre la parole, tandis que le deuxième s’inscrit dans le prolongement de cette démarche créative, a-t-il expliqué.

Il a, par ailleurs, confié que les membres du jury n’abordent pas les œuvres avec des attentes prédéfinies, mais avec le désir d’être surpris par la diversité des messages qu’elles véhiculent.

Pour sa part, le réalisateur et producteur marocain Saïd Hamich Benlarbi a mis l’accent sur l’importance d’aborder, en tant que membre du jury, chaque œuvre avec ouverture et sans idées préconçues.

En tant que cinéphile, il s’est dit très attentif aux films en mesure de le bousculer, de le provoquer et de l’émouvoir, assurant que son intérêt pour les films marocains n’altère en rien son objectivité.

Présidé par l’actrice française oscarisée Marion Cotillard, le jury de cette édition est composé de l’acteur Danois Claes Bang, l’actrice Luxembourgeoise Vicky Krieps, l’actrice Franco-Britannique Emma Mackey ainsi que l’acteur et scénariste Français Gilles Lellouche.

Le jury réunit également la réalisatrice Tunisienne Kaouther Ben Hania, le réalisateur Britannique Andrew Haigh, la réalisatrice Franco-Sénégalaise Ramata-Toulaye Sy ainsi que le réalisateur et producteur marocain Saïd Hamich Benlarbi.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 23e édition du Festival international du film de Marrakech rend hommage aux acteurs Jeff Goldblum, John Turturro et Younès Mégri, trois artistes qui se sont distingués par des parcours artistiques uniques et ont marqué de leur empreinte la mémoire de générations successives de cinéphiles.

LR/MAP