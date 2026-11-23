Maroc Irlande | Mezzour et Troy discutent du renforcement des liens économiques et commerciaux

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Le renforcement des liens économiques et commerciaux entre le Maroc et l’Irlande a été au centre d’entretiens, lundi à Rabat, entre le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Inclusion économique, Ryad Mezzour, et le ministre d’État irlandais auprès du ministre des Finances, Robert Troy.

Lors de ces entretiens, qui s’inscrivent dans le cadre d’une visite de travail de trois jours du responsable irlandais au Maroc, les deux parties ont exploré les opportunités de collaboration et de développement des investissements, particulièrement dans les secteurs industriels et technologiques.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, M. Troy s’est félicité de la croissance significative des échanges commerciaux entre l’Irlande et le Maroc au cours des dernières années, soulignant que cette visite constitue une occasion propice pour hisser la collaboration bilatérale à un niveau supérieur pour le bien commun des deux pays.

Il a, dans ce sens, mis en avant les investissements importants réalisés récemment par plusieurs entreprises irlandaises au Maroc, notant que ces projets contribuent activement à la création d’emplois dans le Royaume.

De son côté, M. Mezzour a souligné que les discussions ont porté sur divers sujets d’intérêt commun, ciblant principalement la politique industrielle nationale et l’écosystème du secteur automobile.

Le ministre a, en outre, fait état de la volonté commune d’élaborer de nouveaux projets conjoints, précisant que le partenariat maroco-irlandais offre de grandes perspectives de développement dans des domaines variés.

Les deux pays sont appelés à multiplier les partenariats entre leurs entreprises respectives, en ciblant des secteurs industriels et d’investissement à forte valeur ajoutée pour générer des résultats tangibles, a conclu M. Mezzour.

LR/MAP