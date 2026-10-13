M. Abdelouafi Laftit reçoit le ministre sénégalais de l’Intérieur et de la Sécurité publique

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Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a reçu, mardi à Rabat, le ministre sénégalais de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des relations privilégiées d’amitié, de fraternité et de coopération qui unissent le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Elle témoigne de la volonté commune des deux pays de consolider davantage leur partenariat, de renforcer leur coopération dans les domaines d’intérêt partagé et de poursuivre la dynamique de rapprochement et de solidarité qui caractérise les liens historiques et fraternels entre les deux nations, souligne le communiqué.

À cette occasion, les deux ministres se sont félicités de l’excellence des relations bilatérales et ont réaffirmé leur détermination à approfondir la coopération entre leurs départements respectifs, notamment à travers le renforcement des mécanismes de concertation, de coordination et d’échange d’expériences et d’expertises, ajoute la même source.

Les entretiens ont permis de passer en revue les différents volets de cette coopération, particulièrement dans les domaines de la sécurité, de la protection civile et de la gestion des grands événements sportifs.

Les deux ministres ont souligné, à cet égard, l’intérêt de consolider les acquis de leur partenariat et d’en développer les perspectives, au service des priorités communes.

À l’issue de cette rencontre, les deux ministres ont réaffirmé leur volonté de poursuivre et d’intensifier leur concertation sur les questions d’intérêt commun, dans un esprit de confiance mutuelle, de solidarité et de partenariat, à la mesure de la profondeur des liens historiques et fraternels qui unissent les deux pays.

LR/MAP