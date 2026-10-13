Ouverture de la séance plénière consacrée à l’élection du président de la Chambre des représentants

Par Le Reporter.ma 13/10/2026 Actualités, Politique Laisser un commentaire

Ouverture de la séance plénière consacrée à l’élection du président de la Chambre des représentants

Les travaux de la séance plénière consacrée à l’élection du président de la Chambre des représentants ont débuté mardi.

Sont en lice pour le poste de président de la Chambre des représentants, MM. Ahmed Touizi, du parti Authenticité et Modernité (majorité) et Driss El Azami El Idrissi, du parti Justice et Développement (opposition).

Selon l’article 52 du règlement intérieur de la Chambre des représentants, le président est élu au bulletin secret à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu, et en cas d’égalité des suffrages et de l’âge, il est procédé au tirage au sort.

L’élection du président de la Chambre des représentants intervient dans le cadre du parachèvement de la formation des organes de la Première chambre du Parlement, suite aux élections du 23 septembre dernier et à l’ouverture de la première session de la première année législative de la 12e Législature.

LR/MAP

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