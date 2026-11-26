Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, et la Première Dame de la République d’El Salvador, Son Excellence Madame Gabriela Rodriguez de Bukele ont donné, jeudi à San Salvador, une nouvelle dimension à la coopération entre les deux pays et au partenariat qui unit la Fondation et El Salvador.

Ce partenariat est né il y a seize mois. En juillet 2025, la Première Dame s’était rendue au Maroc pour découvrir l’action de la Fondation et l’engagement de Son Altesse Royale. À Rabat puis à Tanger, elle en avait visité les centres, du diagnostic à la recherche, avant de faire du Salvador le premier pays d’Amérique latine à rejoindre le programme « Unis, on s’entend mieux », déclinaison à l’international de la campagne « NASMAA », qui réunit aujourd’hui 23 pays, indique un communiqué de la Fondation Lalla Asmaa.

Ce jeudi, Son Altesse Royale a d’abord été reçue par la Première Dame à la « Casa Presidencial », pour une réunion de haut niveau en présence de M. Francisco Alabí, ministre de la Santé, et de Mme Elisa Gamero, responsable des projets de santé et de nutrition du Cabinet de la Première Dame.

Sous la présidence de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa et de la Première Dame, M. Francisco Alabí et M. Karim Essakalli, Président délégué de la Fondation Lalla Asmaa, ont signé un mémorandum d’entente relatif au renforcement de la coopération dans les domaines de la santé auditive, de la formation, de l’inclusion et de l’innovation technologique. Quatre champs qui disent l’ambition d’un partenariat appelé à durer.

À l’hôpital national « Dr Juan José Fernández » Zacamil, où elles ont été accueillies par Dr Herson Ávalos, directeur de l’établissement, Son Altesse Royale et la Première Dame ont rejoint le cœur de ce partenariat: une semaine de transmission des connaissances, conduite par le comité scientifique de la Fondation, poursuit le communiqué.

Constitué au fil des années par Son Altesse Royale, ce comité est l’un des piliers du modèle que la Fondation a bâti au Maroc. Ses six chirurgiens comptent parmi les références mondiales de la chirurgie de l’oreille. Trois d’entre eux conduisent cette mission: le Pr Abdelaziz Raji, le Médecin Général de Brigade Pr Fouad Benariba et le Pr Leila Essakalli, seule femme du comité.

Leurs confrères de Suisse, des États-Unis ou du Japon sollicitent le comité pour comprendre ses méthodes, et on lui doit plusieurs premières, dont la première implantation cochléaire assistée par robot du continent africain.

Cette expertise, ils la partagent cette semaine, lors de la deuxième mission du comité au Salvador, avec les spécialistes de l’hôpital Zacamil, de l’hôpital national des enfants Benjamín Bloom et de l’Institut salvadorien de réhabilitation intégrale (ISRI). Au bloc, chaque jour, par la pratique. En salle, le temps d’une journée entière de formation: du repérage et de la sélection des patients jusqu’aux aspects les plus pointus de l’implant cochléaire et de l’implant à ancrage osseux. Au fil de cette semaine, 15 patients ont été implantés, à quatre mains, par les chirurgiens salvadoriens et leurs confrères marocains.

Toujours à Zacamil, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa a découvert l’une des réalisations les plus chères à la Première Dame: l’espace « Mini Nido », inauguré en septembre 2026 dans le cadre du programme « Nacer con Cariño ».

Ses salles individuelles et chaleureuses, et l’accompagnement d’une équipe complète, permettent à chaque enfant de venir au monde dans la sérénité, entouré des siens. Il préfigure le futur centre de maternité « El Nido », dont la Première Dame a posé la première pierre en mars 2026.

Cette journée de travail s’est poursuivie à la Bibliothèque nationale d’El Salvador, que Son Altesse Royale a visitée aux côtés de la Première Dame. Fondée en 1870, cette Bibliothèque compte parmi les plus grandes d’Amérique centrale: sept étages ouverts jour et nuit, plus de deux millions de visiteurs en 2025, et une conviction, que le savoir appartient à tous, dès le plus jeune âge. Tout un étage y est consacré aux enfants de 0 à 7 ans, à l’initiative de la Première Dame: des livres, des espaces d’éveil et de psychomotricité, un coin de calme, une salle d’allaitement.

Plus haut, une salle sensorielle et un espace inclusif accueillent les enfants en situation de handicap, aux côtés d’ateliers de robotique et d’une galerie d’art.

Au cours de la visite, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa s’est arrêtée dans l’un des espaces consacrés à la petite enfance où Son Altesse Royale était attendue par des parents et leurs enfants sourds implantés en novembre 2025 par le comité scientifique de la Fondation, lors de sa première mission au Salvador.

La veille de leur opération, ils n’entendaient rien. Un an plus tard, ils entendent, commencent à parler, et ce jeudi, ils ont chanté pour Son Altesse Royale et la Première Dame. Ils leur ont offert des cadeaux préparés de leurs mains et leur ont tendu les bras. Près d’eux, des mères ont raconté, en larmes, comment la vie de toute leur famille avait changé du tout au tout. Un moment d’une émotion rare, et la démonstration la plus concrète de ce que ce partenariat a déjà accompli: des enfants qui n’entendaient pas, et qui, un an plus tard, chantent.

L’enjeu dépasse les frontières. Selon l’Organisation mondiale de la santé, 2,5 milliards de personnes vivront avec une perte auditive d’ici 2050. Le Salvador fait partie des pays qui ont pris la mesure de ce défi: l’initiative « Para que El Salvador pueda oír » (Pour qu’El Salvador puisse entendre), portée par la Première Dame avec le ministère de la Santé, a déjà permis, selon les autorités salvadoriennes, d’équiper plus de 200 établissements de santé pour le dépistage auditif des nouveau-nés. Le Maroc, lui, a pris les devants: plus de 1.200 personnes y ont été implantées grâce à la Fondation, grâce à un parcours unique qui accompagne l’enfant du dépistage jusqu’à l’université.

La visite de travail de Son Altesse Royale à la République d’El Salvador s’inscrit dans le cadre de l’action conduite par la Fondation Lalla Asmaa, sous l’Impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et avec la mobilisation de chaque instant de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa.

Fidèle à la Vision Royale d’une coopération Sud-Sud solidaire, elle consolide les ponts bâtis entre deux pays amis, conclut le communiqué.

LR/MAP