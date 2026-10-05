Rabat accueille un programme exécutif de formation en cybersécurité destiné aux dirigeants africains

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Le programme exécutif de formation en cybersécurité « Cyber Academy », destiné aux dirigeants et aux responsables techniques des autorités chargées de la cybersécurité au sein des pays africains s’est ouvert, lundi à Rabat, avec pour objectif de jeter la lumière sur les défis liés à la prise de décision et au leadership stratégique dans ce domaine.

Organisée par la Direction générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI) et la Banque Mondiale (BM), en partenariat avec Smart Africa Digital Academy (SADA), cette formation s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des dirigeants africains en matière de gouvernance et de cybersécurité.

Elle vise également à se préparer aux défis liés à l’Intelligence artificielle (IA) et aux menaces cybernétiques émergentes, tout en développant les mécanismes de réponse aux crises cybernétiques et en renforçant la coopération et l’échange d’expertises entre les pays africains.

A cette occasion, l’expert principal en transformation numérique et cybersécurité à la BM, William Zhang, a souligné que cette formation revêt une importance capitale du fait qu’elle s’inscrit au cœur du renforcement des capacités dans le domaine de la cybersécurité à travers les différents pays du monde.

Il a ajouté que son importance réside également dans l’identification des risques cybernétiques accélérés induits par l’IA, et la grande préparation qu’ils exigent des acteurs de ce domaine pour y faire face.

Dans une déclaration à la MAP, M. Zhang a estimé que de nombreuses organisations de cybersécurité sont confrontées à un manque de ressources pour faire face aux défis actuels, mettant en garde que l’IA accentue cette situation en facilitant la détection et l’exploitation des failles de sécurité.

Pour sa part, la directrice des partenariats, des événements et de la communication à la Smart Africa Digital Academy, Rym Jarou, a indiqué que cette formation vise à renforcer les capacités des leaders et des responsables de la cybersécurité, de manière à leur permettre d’accompagner les différentes manifestations de la transformation numérique à l’échelle du continent africain.

Mme Jarou a mis l’accent, dans une déclaration similaire, sur l’importance de doter les dirigents chargés de la transformation numérique en Afrique des compétences et des capacités liées à la gestion de la cybersécurité, non seulement au niveau opérationnel, mais fondamentalement au niveau stratégique.

Elle a, à cet égard, rappelé que le programme Smart Africa Digital Academy est axé sur la formation et le renforcement des capacités au niveau des stratégies de cybersécurité, ainsi que des opérations cybernétiques, de la souveraineté numérique et de la souveraineté des données, et ce dans le sillage de l’évolution de l’écosystème de l’IA.

De son côté, le chef de l’unité de cybersécurité au ministère yéménite des Télécommunications et des Technologies de l’information, Tawfiq Ali Lakssar, a insisté sur la nécessité de bâtir un socle exécutif pour les leaders de la cybersécurité, y compris la manière de diriger les unités de cybersécurité, outre l’élaboration de plans liés à l’assimilation de l’IA et sa gouvernance au sein de l’ensemble des installations, des organes et des équipes de formation.

M. Lakssar a fait remarquer que l’importance de cette formation exécutive se reflète à travers les différents axes qui y sont programmés, particulièrement en ce qui concerne l’élaboration de plans de réponse efficaces conformément aux meilleures pratiques internationales, tout en cherchant à tirer le meilleur parti et à échanger les expertises avec les différents pays participant à cet événement.

Ce programme de formation, qui se poursuit jusqu’au 8 octobre avec la participation de plusieurs experts internationaux et africains dans le domaine de la cybersécurité, est marqué par l’organisation de sessions interactives et de simulations de crises cybernétiques, permettant aux participants de mettre en lumière les différents défis pratiques liés à la prise de décision, ainsi que le leadership stratégique en matière de cybersécurité.

LR/MAP