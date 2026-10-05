Casablanca | Ouverture des travaux du 6ème Forum consultatif des OCR dans l’espace de l’OCI

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Les participants au 6ème Forum consultatif des organisations de coopération régionale dans l’espace de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), tenu lundi à Casablanca, ont placé la coordination et la coopération régionales au cœur des efforts visant à renforcer la résilience économique des États membres face aux défis et aux transformations de l’économie mondiale.

Organisé par le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) et le Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), en coopération avec le ministère de l’Industrie et du Commerce du Maroc, ce forum de deux jours a pour but de renforcer la coordination des politiques économiques régionales entre le CIDC, la BID et les autres organisations de coopération régionale opérant dans l’espace de l’OCI, ainsi que de faciliter l’échange de points de vue et la coordination des efforts en faveur d’une meilleure intégration économique régionale.

Intervenant à cette occasion, la directrice générale du CIDC, Latifa El Bouabdellaoui, a relevé que le forum intervient dans un contexte international marqué par une instabilité persistante des marchés mondiaux, sous l’effet des crises géopolitiques successives et des défis économiques croissants qui affectent plusieurs régions de l’espace OCI.

Elle a souligné la nécessité de renforcer le rôle des organisations internationales et régionales de coopération pour aider les États membres à faire face aux défis extérieurs et à consolider leur résilience économique.

Dans ce contexte, la DG du CIDC a insisté sur l’importance croissante des mécanismes de coopération et de coordination entre les communautés régionales de l’espace OCI, appelant à unir les efforts, à partager les expériences et à renforcer l’action collective pour bâtir des économies capables de s’adapter et de résister aux chocs.

Elle a également plaidé pour le développement des chaînes de valeur régionales, à travers la mise en œuvre et la complémentarité des accords existants et une meilleure coordination entre les groupements économiques régionaux.

Mme El Bouabdellaoui a, par ailleurs, fait savoir que la part du commerce intra-OCI n’a pas dépassé 20% du commerce extérieur des États membres, alors que le Programme décennal de l’OCI pour 2026-2035 vise à porter cette part à 30%.

Pour y parvenir, elle a préconisé notamment de faciliter le commerce, de digitaliser les procédures, de renforcer les infrastructures et les corridors commerciaux régionaux, et d’encourager les investissements dans des secteurs tels que l’agroalimentaire, les nouvelles technologies, la santé et l’industrie pharmaceutique, ainsi que l’accès des petites et moyennes entreprises (PME), en particulier celles dirigées par des femmes et des jeunes, aux marchés nationaux et internationaux.

De son côté, la directrice de la Coopération et du Développement des capacités à la BID, May Ali Babiker Eltahir, a estimé que la prospérité a historiquement suivi la connectivité, à travers notamment le commerce, les infrastructures et la coopération.

Elle a, à cet égard, relevé que les tensions géopolitiques, les transformations des chaînes d’approvisionnement et les technologies numériques remodèlent les échanges commerciaux et les investissements, considérant l’intégration régionale comme une stratégie pratique face aux incertitudes actuelles.

Pour sa part, le représentant du Département des Affaires économiques de l’OCI, Jakhongir Khasanov, a considéré l’intégration régionale comme une clé d’un développement durable et résilient, dans un contexte marqué par les perturbations des chaînes d’approvisionnement, les transformations technologiques et les défis liés au climat.

Il s’est dit pour le renforcement de la coopération économique entre les pays de l’OCI, notamment à travers la facilitation du commerce et des investissements, l’amélioration de la connectivité et le développement de chaînes de valeur régionales, tout en mettant en avant le rôle des organisations de coopération régionale dans la coordination des initiatives et la mise en œuvre de projets conjoints.

Au cours de cette édition, les participants examinent les principaux résultats de la mise en œuvre des initiatives issues de la 5ème édition du Forum, ainsi que les défis et contraintes rencontrés dans l’exécution de ces projets, les enseignements tirés et les efforts déployés pour les surmonter, afin de renforcer l’efficacité et la pérennité des initiatives communes.

Le Forum réunit des représentants des ministères concernés du Royaume du Maroc, du Secrétariat général de l’OCI, du Groupe de la BID, de la Ligue des États arabes, ainsi que plusieurs organisations régionales et organismes des Nations Unies chargés du commerce et du développement. Il accueille aussi des institutions de financement du commerce et de garantie des investissements.

LR/MAP