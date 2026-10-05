153e AG de l’UIP | Signature d’un MoU entre la Chambre des conseillers et le Sénat ouzbek

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Un Mémorandum d’entente (MoU) a été signé lundi à Arusha en Tanzanie entre la Chambre des conseillers et le Sénat de la République d’Ouzbékistan, visant à renforcer la coopération parlementaire entre les deux institutions législatives.

Paraphé par le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid et la présidente du Sénat ouzbek, Tanzila Narbaeva, en marge des travaux de la 153e Assemblée générale de l’Union interparlementaire (UIP), ce mémorandum vise à institutionnaliser la coopération entre les deux chambres et à renforcer l’action parlementaire conjointe à travers l’échange d’expériences, d’expertises et de visites parlementaires.

Il aspire également à renforcer les capacités, à développer des canaux de coopération et à consolider la collaboration dans les domaines législatif, de contrôle et administratif.

En vertu de ce mémorandum, les deux parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires afin d’insuffler une dynamique nouvelle à la coopération parlementaire sur les plans législatif et technique, de lancer des initiatives et des programmes de travail conjoints et de promouvoir l’échange d’expertises en matière d’action parlementaire.

L’accord prévoit également de garantir la mise en œuvre effective des activités de coopération par le biais des structures administratives et législatives permanentes des deux chambres, y compris les groupes d’amitié et les commissions, ainsi qu’à travers les instances parlementaires régionales et internationales.

Les domaines de coopération englobent notamment la formation, les échanges administratifs et les visites, l’organisation d’ateliers, de forums et de séminaires, ainsi que des programmes destinés aux parlementaires et aux fonctionnaires, contribuant ainsi à hisser les relations institutionnelles entre les deux chambres au niveau d’un partenariat multidimensionnel.

Pour ce qui est de la coopération parlementaire multilatérale, l’accord prévoit l’intensification de la concertation et de la coordination au sein des différentes instances parlementaires régionales et internationales, au service des intérêts communs des deux pays et du renforcement de l’action parlementaire conjointe.

Le Maroc est représenté à la 153e Assemblée générale de l’UIP par une délégation conduite par le président de la Chambre des conseillers, et qui comprend également Lahcen Haddad, 4ème vice-président de la Chambre, Mohamed Salem Benmassoud, questeur, Hassan Choumais, membre du groupe du Parti Authenticité et Modernité (PAM) et Hanaa Benkhair, du groupe de l’Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM).

La délégation se compose également de Mansour Lambarki, chef de cabinet du président de la Chambre des conseillers, Saad Ghazi, directeur des relations extérieures et de la communication, ainsi que Hassan Azerkane, chef de la division des relations extérieures.

LR/MAP