Sous l’impulsion du Président Trump et de SM le Roi, les États-Unis et le Maroc portent leur partenariat vers de nouveaux sommets (Mike Waltz)

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Sous l’impulsion du Président Donald Trump et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les Etats-Unis et le Maroc portent leur partenariat vers de nouveaux sommets, a affirmé, mardi à Rabat, l’ambassadeur, Représentant Permanent des États-Unis auprès des Nations Unies, Mike Waltz.

S’exprimant à l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, l’ambassadeur américain a rappelé, à cet égard, que « l’amitié maroco-américaine, forte de 250 ans d’histoire, trouve ses origines en 1777, lorsque le Sultan Mohammed III avait ouvert les ports du Royaume aux navires américains, devenant ainsi le premier Souverain à reconnaître les États-Unis, alors en lutte pour leur indépendance ».

Il a également évoqué le Traité de paix et d’amitié signé en 1786, à l’issue des négociations menées par le diplomate américain Thomas Barclay, soulignant qu’il s’agit du « traité le plus ancien de notre pays encore en vigueur aujourd’hui ».

« Cette profondeur historique trouve aujourd’hui son prolongement dans une coopération multidimensionnelle couvrant notamment les domaines militaire, économique et diplomatique », a relevé M. Waltz.

Dans le domaine de la défense, il a mis en exergue « la coopération étroite entre les forces armées des deux pays, qui s’entraînent régulièrement côte à côte dans le cadre de l’exercice African Lion », qualifié par l’ambassadeur américain du « plus grand exercice militaire multinational du continent ».

Sur le plan économique, M. Waltz a souligné que les entreprises américaines investissent massivement au Maroc, développant ainsi les échanges commerciaux entre les deux pays, créant des emplois et ouvrant de nouvelles perspectives dans toutes les régions du Royaume.

LR/MAP