Éliminatoires de la CAN-2027 | Le Maroc valide son billet pour la phase finale en battant le Niger (1-0)

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La sélection marocaine de football a validé son billet pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2027), en s’imposant face à son homologue nigérienne par (1-0), mardi au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, pour le compte de la 4e journée des éliminatoires (groupe A).

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Abdellah Ouazane à la 22e minute.

À la faveur de cette victoire, les hommes de Mohamed Ouahbi confortent leur position en tête du groupe avec 12 points, devant le Gabon (6 pts), qui s’est incliné plus tôt dans l’après-midi face au Lesotho (1-2).

Lors de la prochaine journée, prévue le 24 mars 2027, les Lions de l’Atlas se déplaceront au Gabon pour affronter les Panthères, avant de clôturer leur campagne qualificative en accueillant le Lesotho, le 28 mars prochain.

LR/MAP