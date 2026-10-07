La forte participation enregistrée dans les Provinces du Sud lors des législatives mise en lumière devant la 4e Commission des Nations Unies

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Plusieurs pétitionnaires intervenant devant la 4e Commission de l’Assemblée générale de l’ONU ont mis en avant, mardi à New York, la forte participation des habitants des Provinces du Sud du Royaume aux élections législatives du 23 septembre dernier, y voyant une illustration tangible de leur attachement aux processus démocratiques et aux institutions représentatives du Maroc.

Intervenant devant cette commission onusienne, le juriste et avocat britannique, Andrew Rosemarine, a souligné que les régions du Sahara marocain ont enregistré les taux de participation les plus élevés lors des dernières élections législatives, relevant que la région de Laâyoune-Sakia El Hamra a affiché un taux de participation avoisinant les 80%.

Selon ce juriste international, ce niveau de mobilisation électorale témoigne de l’adhésion des populations des Provinces du Sud à la vie politique nationale et reflète le caractère démocratique de l’exercice de la souveraineté marocaine dans cette région.

À cet égard, M. Rosemarine a fait remarquer que l’adoption par le Royaume d’une Constitution « démocratique avancée » en 2011, et la mise en oeuvre d’une régionalisation avancée dans les Provinces du Sud, ont contribué à l’essor économique et au développement multidimensionnel que connaît la région.

Dans le même sens, le professeur universitaire grec, Nikaky Lygeros, a mis l’accent sur la question de la représentativité, affirmant qu’une majorité importante des habitants des Provinces du Sud participe aux élections et choisit librement ses représentants au sein des institutions élues.

La représentativité « ne se proclame pas, elle se démontre par les faits », a-t-il fait valoir, ajoutant qu’une partie importante des habitants du Sahara marocain « participent aux élections et choisissent leurs représentants ».

Cette réalité, a-t-il poursuivi, est « portée avec force » devant les instances des Nations Unies par les « véritables représentants de cette population, qui sont exclusivement les élus des Provinces du Sud ».

Même son de cloche chez Teguh Santosa, maître de conférences au département des relations internationales à l’université islamique de Jakarta, qui a relevé que les programmes de développement mis en œuvre dans les Provinces du Sud s’appuient sur « l’implication active de représentants sahraouis démocratiquement élus ».

Il a indiqué que les projets menés dans les domaines des infrastructures, de l’éducation, de la santé et de l’entrepreneuriat visent à assurer que les retombées du développement profitent directement aux habitants de la région.

Les intervenants ont ainsi soutenu que la participation électorale élevée enregistrée dans les Provinces du Sud constitue un indicateur de l’attachement des populations locales aux institutions démocratiques marocaines et de leur implication dans la gestion des affaires publiques par le biais des mécanismes représentatifs du Royaume.

LR/MAP