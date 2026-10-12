La cybersécurité, une composante essentielle de la souveraineté numérique (DG de la DGSSI)

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La cybersécurité constitue une composante essentielle de la souveraineté numérique et un levier au service de la confiance et du développement, et ne saurait se réduire à une fonction secondaire, a indiqué, lundi à Rabat, le directeur général de la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI), le Général de Brigade Abdellah Boutrig.

Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a jeté les bases d’un dispositif national solide qui s’appuie sur une stratégie nationale, un cadre réglementaire structuré et des capacités de veille, de détection et de réponse aux incidents, a souligné M. Boutrig dans une allocution à l’ouverture de la Semaine nationale de la cybersécurité « Morocco CyberSecurity Week ».

« La sécurité du cyberespace ne se construit pas isolément : aucun pays ne peut y parvenir seul, c’est pourquoi le Royaume s’engage pleinement dans un certain nombre d’initiatives régionales », a-t-il ajouté, notant que le Maroc, membre actif du Réseau Africain des Autorités chargées de la cybersécurité (ANCA), accueille le siège du centre régional africain de soutien et de coordination pour la réponse aux cyber incidents, l’ANCA-CERT, dont « nous poursuivons l’opérationnalisation ».

Cette dynamique a été reconnue à l’international, puisque le Royaume figure dans le « Tier 1 » de l’Indice mondial de cybersécurité 2024 de l’UIT, a relevé M. Boutrig, également Vice-Président de l’ANCA.

Par ailleurs, il a fait observer que l’intelligence artificielle, qui transforme la nature des menaces, constitue un défi à placer au cœur de la cybersécurité nationale, notant que cette exigence de maîtrise technologique nécessite de fixer aujourd’hui un nouvel objectif, en l’occurrence mettre l’intelligence artificielle au service de la protection du cyberespace marocain, à travers le développement des solutions nationales en la matière.

Rappelant que la DGSSI est pleinement mobilisée face aux menaces, M. Boutrig a fait savoir que plusieurs chantiers structurants sont en cours, citant à cet égard l’arsenal juridique et réglementaire à faire évoluer pour l’adapter aux nouvelles réalités de la menace et aux technologies émergentes.

Il s’agit aussi d’approfondir la connaissance du niveau de maturité et des risques de chaque secteur et de renforcer sur le terrain, les capacités de détection, d’audit et de contrôle au plus près des entités publiques et des infrastructures d’importance vitale, a-t-il expliqué, mettant en avant le rôle d’assistance joué par la DGSSI en cas d’incident de cybersécurité, parfois sur plusieurs fronts en même temps.

Selon lui, d’autres actions seront engagées, notamment le renforcement de la veille et de la détection de la menace et la mise en place de nouveaux régimes de qualification.

« Un dispositif de suivi des audits garantira la mise en œuvre effective des recommandations qui en sont issues. Nous renforçons notre action vis-à-vis des infrastructures d’importance vitale et envisageons de nous ouvrir sur les PME pour leur permettre de se mettre à niveau en matière de cybersécurité », a-t-il poursuivi.

Organisée en exécution des Hautes Instructions Royales par la DGSSI, relevant de l’Administration de la Défense Nationale, la Semaine nationale de la cybersécurité, qui se poursuit jusqu’au 14 octobre, offre l’occasion de découvrir les meilleures pratiques et les solutions innovantes adoptées au niveau international.

Placé sous le thème « La cybersécurité au service de la transformation numérique et du développement », cet événement réunit des décideurs, des experts et des professionnels de la cybersécurité autour d’un programme riche de tables rondes et d’ateliers axés, notamment sur la protection des infrastructures d’importance vitale, le rôle des stratégies nationales, le développement des compétences et des capacités, la lutte contre la cybercriminalité, la sécurité des services cloud, ainsi que sur l’apport de l’IA à la sécurité et à la résilience du cyberespace.

LR/MAP