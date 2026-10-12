La sécurisation des systèmes d’information, une nécessité dictée par les mutations numériques (Loudyi)

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La sécurisation des systèmes d’information et le renforcement de leur résilience ne sont plus un choix, mais une nécessité dictée par les mutations numériques, a souligné, lundi à Rabat, le ministre Délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi.

S’exprimant à l’ouverture de la Semaine nationale de la cybersécurité, « Morocco CyberSecurity Week », organisée en exécution des Hautes Instructions Royales par la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI), relevant de l’Administration de la Défense Nationale, M. Loudyi a indiqué que la cybersécurité constitue un moyen pour bâtir un espace numérique sûr, propice à la réussite de la transition numérique en tant que chantier prioritaire et catalyseur du développement socio-économique dans le Royaume.

Dans ce sens, il a fait savoir que cette semaine nationale, placée sous le thème « La cybersécurité au service de la transformation numérique et du développement », se veut un espace de dialogue constructif sur les défis de la cybersécurité et les moyens d’y faire face à travers des approches communes, notant que l’impact des cyberattaques ne saurait être ignoré d’autant plus que ces attaques ne sont plus des risques hypothétiques abordés uniquement lors de rencontres de spécialistes, mais une réalité à laquelle tous les pays sont confrontés sans exception, y compris les pays développés.

Évoquant les dommages causés par ces attaques, ayant contribué à accroître la prise de conscience des institutions, publiques comme privées, quant au rôle de la cybersécurité dans la gestion des risques, M. Loudyi a relevé que la cybersécurité n’est plus un luxe, mais occupe une place centrale dans la gouvernance des institutions et constitue une condition essentielle à la continuité de leurs activités et à la protection de leurs intérêts.

Ces défis exigent la poursuite des efforts dans le cadre d’une stratégie nationale claire, fixant les priorités et les orientations tout en garantissant la coordination entre les intervenants, a-t-il poursuivi, notant que cette vision repose sur cinq axes complémentaires, à savoir un cadre juridique et normatif clair, le développement des capacités humaines, techniques et financières, la sensibilisation et la diffusion de la culture de la cybersécurité et le renforcement des capacités de détection et de réponse, ainsi que la coopération régionale et internationale.

Ces efforts importants constituent les piliers d’un système national cohérent qui requiert la complémentarité des rôles, a relevé M. Loudyi, soulignant qu’à la faveur de cette complémentarité, « nous bâtissons notre résilience collective ».

Et d’ajouter que la résilience escomptée est le fruit d’un travail soutenu qui exige l’adaptation aux nouveautés, étant donné que les menaces évoluent constamment tandis que les auteurs des cyberattaques ne cessent de faire montre d’ingéniosité. Il importe donc de renforcer le niveau de vigilance, de réexaminer les dispositifs de protection et d’évaluer la fiabilité des systèmes, a-t-il dit.

Dans ce domaine, il ne suffit pas de se préparer aux menaces actuelles, mais d’anticiper celles à venir, a-t-il soutenu, indiquant que l’expérience sur le terrain et les enseignements tirés font ressortir quatre enjeux fondamentaux qui doivent être érigés en priorités au cours de la prochaine étape.

Il s’agit en l’occurrence de la formation des talents, du soutien aux sociétés composant l’écosystème national de cybersécurité, de la protection des infrastructures d’importance vitale et de la prise en compte des défis liés à l’intelligence artificielle.

Il a, en outre, souligné l’importance de la coopération régionale et internationale, rappelant que le Maroc, conformément à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, veille à adhérer de manière active aux initiatives et aux mécanismes visant à renforcer la coopération entre les pays, avec une attention particulière portée à l’environnement africain et arabe du Royaume.

« Bâtir un espace numérique sûr est une responsabilité partagée qui requiert un effort continu, le renforcement de la coordination, l’investissement dans les compétences et la consécration de la culture de vigilance et d’anticipation », a-t-il affirmé, notant que la cybersécurité est le pilier essentiel de « la confiance que nous bâtissons ensemble ».

Organisée du 12 au 14 octobre, la Semaine nationale de la cybersécurité réunit des décideurs, des experts et des professionnels de la cybersécurité autour d’un programme riche de tables rondes et d’ateliers.

Les échanges portent notamment sur la protection des infrastructures d’importance vitale, le rôle des stratégies nationales, le développement des compétences et des capacités, la lutte contre la cybercriminalité, la sécurité des services cloud, ainsi que sur l’apport de l’intelligence artificielle (IA) à la sécurité et à la résilience du cyberespace.

LR/MAP