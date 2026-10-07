Grâce à la Vision Royale, le secteur aéronautique au Maroc a connu un saut qualitatif, en passant de l’assemblage à la fabrication et à l’ingénierie avancée (Loudyi)

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Le secteur aéronautique au Maroc a connu, grâce à la Vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, un saut qualitatif, en passant de la simple activité d’assemblage à la fabrication et à l’ingénierie avancée, a affirmé, mercredi à Marrakech, le ministre Délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi.

Intervenant lors de la séance d’ouverture de la 8e édition du Marrakech Airshow, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Loudyi a indiqué que le secteur de l’aéronautique et de l’espace, avec l’ensemble des technologies qui lui sont associées, se veut désormais un levier essentiel du développement des capacités industrielles nationales.

Au Maroc, a-t-il ajouté, ce secteur a connu un développement significatif grâce à la Vision Royale éclairée visant à faire du Royaume un pôle stratégique mondial dans la fabrication et la maintenance des aéronefs, ainsi qu’à moderniser les infrastructures aéroportuaires afin de développer les activités touristiques et de se préparer aux grands rendez-vous sportifs internationaux.

Cette dynamique ambitionne également de permettre au Maroc de contribuer, en tant qu’acteur émergent, au développement des chaînes de production mondiales dans ce secteur, tout en renforçant son attractivité auprès des grands groupes internationaux, notamment Boeing, Airbus et Pratt & Whitney, entre autres, a fait savoir M. Loudyi.

Sur un autre registre, M. Loudyi a souligné les efforts déployés par le Royaume pour développer l’industrie de défense, notamment à travers l’instauration d’un arsenal juridique qui a constitué le socle ayant permis au Maroc d’investir le domaine des industries de défense, jusqu’à la création de zones industrielles dédiées, dotées d’infrastructures logistiques et de services modernes adaptés aux spécificités de ces industries.

Afin d’encourager ces industries, qui s’inscrivent dans le cadre des investissements à caractère stratégique, plusieurs mesures incitatives ont été adoptées, parallèlement à un accompagnement global des investisseurs, ce qui a contribué à renforcer l’attractivité des investissements, a-t-il relevé, notant que cette dynamique a été couronnée par le lancement de plusieurs projets industriels avec des partenaires internationaux diversifiés, en vue de produire, fournir et préparer des équipements et des services militaires destinés à répondre à la demande intérieure du Royaume ou à l’exportation.

Outre ces mesures et dispositions visant à développer l’industrie de défense, M. Loudyi a mis en avant la stabilité sécuritaire et économique solide dont jouit le Royaume, ainsi que sa position géographique reliant les pays arabes et africains à l’Europe et son ouverture sur l’Océan Atlantique.

Il a, dans ce sens, estimé que ces atouts font du Royaume une destination attractive et compétitive pour ces industries, dans le contexte de la dynamique de développement que connaît le pays sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, affirmant que l’industrie nationale de défense mise sur l’attraction des investissements étrangers et la localisation des technologies liées au domaine militaire, tout en mobilisant les acteurs publics et privés locaux afin de nouer des partenariats avec les investisseurs étrangers.

Par ailleurs, M. Loudyi a fait observer que le secteur des industries de défense au Maroc bénéficie de la Haute Sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rappelant que le Souverain avait souligné, dans Son discours à l’occasion du 27e anniversaire de Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres, que la mise en place d’une base industrielle et technologique dans le domaine des industries de défense contribuerait progressivement au renforcement de la souveraineté en matière de défense, à la création d’opportunités de développement et à la consolidation de la position du pays en tant que puissance régionale dans ces industries.

« La détermination du Maroc à développer ce secteur et à mobiliser les efforts et les ressources nécessaires pour en faire un véritable levier de renforcement de ses relations avec ses partenaires est grande, en passant d’une logique d’importation des capacités de défense à la construction d’une capacité nationale et d’une souveraineté en matière de défense, et en consolidant la position du Royaume dans ce domaine », a-t-il conclu.

Le Marrakech Airshow 2026, organisé par l’Association des Salons du Spatial, de l’Aéronautique et de la Défense (ASSAD), en partenariat avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le Ministère du Transport et de la Logistique, l’Administration de la Défense Nationale, les Forces Armées Royales et la Gendarmerie Royale, ainsi qu’avec le soutien de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), de l’Office National des Aéroports (ONDA), de la Royal Air Maroc (RAM) et de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), constitue un rendez-vous international majeur dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense et de l’espace.

Le Salon se veut également une occasion de mettre en exergue le développement de l’industrie aéronautique au Maroc et la diversité de ses activités, en particulier dans les domaines de l’ingénierie, de la maintenance, de l’électronique embarquée, de la numérisation et de la recherche et développement, contribuant ainsi au renforcement des capacités de l’écosystème industriel national et à son positionnement au sein des chaînes de valeur stratégiques de l’industrie aéronautique.

Cet événement international d’envergure, dont les activités se poursuivent jusqu’au 10 octobre, propose un programme diversifié, avec à la clé des démonstrations aériennes et une exposition statique présentant une sélection d’aéronefs et de plateformes de nouvelle génération, ainsi que des conférences stratégiques, des rencontres professionnelles et des discussions de haut niveau portant notamment sur les questions de souveraineté industrielle, de sécurisation des chaînes de valeur, de numérisation, de systèmes complexes et de développement des compétences.

LR/MAP