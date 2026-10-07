Le Maroc a accumulé des capacités lui permettant de réaliser les systèmes les plus complexes dans l’aéronautique et la défense (Mezzour)

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Le Maroc a accumulé, au cours des deux dernières décennies, des capacités industrielles et technologiques lui permettant de passer à la réalisation des systèmes les plus complexes dans les secteurs de l’aéronautique et de la défense, a affirmé, mercredi à Marrakech, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Intervenant lors de la cérémonie d’ouverture de la 8e édition du Marrakech Air Show, une manifestation placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Mezzour a relevé que cette plateforme industrielle, qui n’existait pas il y a 20 ans, est aujourd’hui en mesure de réaliser des systèmes complexes, soulignant que cette dynamique a été rendue possible grâce à la Vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

« L’industrie connaît une transformation accélérée, dans un contexte marqué par une forte demande mondiale sur les produits civils et de défense », a-t-il indiqué, notant que le Maroc dispose de capacités industrielles et technologiques permettant d’accroître les capacités de production, d’assurer les livraisons dans les délais impartis et de répondre aux exigences de qualité et de compétitivité.

Dans ce contexte, M. Mezzour a fait savoir que le Maroc ne se limite pas à la fabrication des systèmes, mais œuvre aussi à leur conception, consolidant ainsi sa capacité à répondre aux besoins des investisseurs en matière de compétences, de délais, de capacités de production et de compétitivité.

« Le Royaume est devenu une plateforme attractive pour l’investissement, non seulement grâce à ses atouts touristiques, mais également en raison des compétences dont il dispose, de sa capacité de réalisation et de sa compétitivité », a-t-il ajouté, appelant les investisseurs à tirer parti de ces atouts et à établir des partenariats au Maroc.

Organisé par l’Association des Salons du Spatial, de l’Aéronautique et de la Défense (ASSAD), en partenariat avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le Ministère du Transport et de la Logistique, l’Administration de la Défense Nationale, les Forces Armées Royales et la Gendarmerie Royale, ainsi qu’avec le soutien de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), de l’Office National des Aéroports (ONDA), de la Royal Air Maroc (RAM) et de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), Marrakech Airshow 2026, qui se poursuit jusqu’au 10 octobre courant, sera l’occasion de mettre en exergue le chemin parcouru par l’industrie aéronautique marocaine et la diversification de ses segments.

L’édition 2026 propose un programme aérien et une exposition statique d’envergure, réunissant une sélection d’aéronefs et de plateformes de dernière génération.

Démonstrations en vol, présentations aériennes et exposition d’appareils permettront aux visiteurs et aux professionnels de découvrir les avancées technologiques, les performances et les savoir-faire qui portent les évolutions de l’aéronautique d’aujourd’hui et de demain.

Le Salon, qui constitue une vitrine des innovations et des technologies du secteur et un carrefour des talents et compétences industriels, offre aussi un programme riche en panels stratégiques, rencontres professionnelles et échanges de haut niveau, consacrés aux enjeux et aux transformations du secteur.

Marrakech Airshow 2026 constitue ainsi une plateforme privilégiée de dialogue et de mise en relation entre industriels, donneurs d’ordre, décideurs et partenaires internationaux, favorisant l’émergence de nouvelles opportunités d’affaires, de partenariats industriels et de coopérations technologiques.

LR/MAP