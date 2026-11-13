SAR la Princesse Lalla Oumkeltoum visite l’hôpital psychiatrique de Kénitra

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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Oumkeltoum, présidente de la Fondation Lalla Oumkeltoum pour la santé mentale, a effectué une visite au nouvel hôpital psychiatrique de Kénitra, d’une capacité de 120 lits, et destiné à renforcer l’offre de soins de santé, notamment en matière de santé mentale, au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Cette nouvelle structure traduit, une nouvelle fois, la Haute Sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour la promotion du secteur de la santé, en général, et de la santé mentale, en particulier.

Son Altesse Royale a visité le pavillon des consultations externes, l’hôpital de jour des personnes âgées, le service d’exploration fonctionnelle et le service d’addictologie, où Son Altesse Royale a pris connaissance du fonctionnement de ces structures, des prestations offertes aux patients et des conditions d’accueil et de prise en charge.

A cette occasion, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Oumkeltoum a présidé la cérémonie de signature d’une convention-cadre de partenariat entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la Fondation Lalla Oumkeltoum pour la santé mentale. Cette convention de partenariat s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre, respectivement, du « Plan Santé mentale 2030 » lancé par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, et du Plan d’action stratégique de la Fondation.

La Fondation Lalla Oumkeltoum s’assigne pour mission de promouvoir la santé mentale, dans le cadre de la Haute Sollicitude Royale envers les personnes en situation de vulnérabilité psychique.

A cet effet, et conformément à ses statuts, la Fondation a notamment pour vocation de mener des actions de sensibilisation, de prévention, de soutien et d’accompagnement des personnes atteintes de troubles mentaux ainsi que leurs familles.

LR/MAP