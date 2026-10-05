L’ONMT et GNV s’allient pour renforcer les échanges touristiques entre l’Italie et le Maroc

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L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a annoncé, lundi, la signature d’un accord avec la compagnie maritime italienne GNV visant à développer les flux touristiques entre l’Italie et le Maroc.

« L’Office National Marocain du Tourisme et la compagnie maritime italienne GNV s’engagent pour les trois prochaines années autour d’un plan d’action commun destiné à développer les flux touristiques entre l’Italie et le Maroc. L’accord a été conclu à Rabat, en marge de la convention annuelle de GNV organisée à Marrakech du 2 au 5 octobre », fait savoir l’Office dans un communiqué.

L’Italie représente un marché stratégique pour le Maroc. En 2025, 1,15 million de touristes italiens ont visité le Royaume, dont 15% par voie maritime. Le partenariat vise à porter à 350.000 le nombre de passagers au départ de l’Italie grâce au renforcement de la promotion de la destination et au développement des flux maritimes vers le Maroc.

Le dispositif prévoit une campagne de communication commune sur le marché italien. Radio, télévision, influence, visibilité dans les agences de voyages du réseau GNV et opérations de street marketing permettront de multiplier les points de contact avec les voyageurs. La destination Maroc bénéficiera également d’une présence à bord des navires GNV à travers les écrans numériques, l’application GNV APP Maroc et la radio de la compagnie.

Cette action s’inscrit dans la nouvelle orientation de l’ONMT, qui place les expériences au cœur de la promotion de la destination et met en avant la diversité des territoires et des façons de découvrir le Maroc. Elle cible notamment les voyageurs italiens attirés par les road-trips, les raids en 4×4 et l’éco-tourisme.

Le réseau maritime offre un accès direct au Royaume avec son propre véhicule et facilite ainsi la découverte de plusieurs régions du pays, en donnant aux voyageurs la liberté de construire leur itinéraire et de multiplier les expériences tout au long de leur séjour.

En outre, le partenariat accompagne la demande liée à l’Opération Marhaba, qui concerne plusieurs millions de Marocains résidant à l’étranger, avec une présence particulièrement importante en Italie. Le développement des flux maritimes constitue ainsi un enjeu à la fois touristique et de mobilité entre les deux rives de la Méditerranée.

La coopération entre l’ONMT et GNV s’inscrit dans la continuité des échanges engagés autour du nouveau navire GNV Aurora, dont le baptême d’eau s’est tenu le 1er juin dernier et qui est dédié à la destination Maroc. Ce partenariat donne à cette coopération un cadre de développement sur trois ans.

À rappeler que GNV, compagnie maritime italienne du groupe MSC, figure parmi les acteurs majeurs du transport de passagers et de véhicules en Méditerranée. Son réseau relie plusieurs destinations au départ de l’Italie, dont le Maroc, et s’appuie sur un maillage d’agences de voyages.

« Avec ce partenariat, l’ONMT et GNV inscrivent leur coopération dans une dynamique de croissance durable des flux entre l’Italie et le Maroc. En associant la puissance de promotion de l’Office au réseau maritime, commercial et digital de GNV, le partenariat entend élargir l’accès à la destination, renforcer sa visibilité auprès des voyageurs italiens et installer davantage le Maroc dans leurs choix de voyage. Une ambition qui accompagne la montée en puissance du marché italien et contribue à faire de la liaison maritime un véritable levier de développement touristique entre les deux rives de la Méditerranée », conclut le communiqué.

LR/MAP